'Barbie' y 'Oppenheimer' favoritas para dominar las nominaciones al Oscar 2024

La épica Oppenheimer y la icónica Barbie lideran las apuestas a los premios de la Academia de Hollywood. Las predicciones también destacan los nombres de Emma Stone, Lily Gladston y Carey Mulligan en actuación.

La dupla Oppenheimer y Barbie, que lideró la taquilla durante el pasado año, es la favorita indiscutible para acaparar las nominaciones al Oscar 2024, cuyos candidatos serán revelados el martes 23 de enero. Siguiendo la tendencia de los Globos de Oro, las proyecciones apuntan a que ambas películas se posicionarán entre las más nominadas a los premios de la Academia de Hollywood.

Oppenheimer, el filme que sigue las tribulaciones del padre de la bomba atómica, se ha consolidado como candidato fuerte en categorías como mejor película y mejor dirección, bajo la maestría de Christopher Nolan. "Definitivamente tiene la delantera porque tiene peso. Es importante, y está bien hecha", afirmó a AFP Pete Hammond, columnista de Deadline.

En el lado opuesto, la versión de Barbie dirigida por Greta Gerwig se mantiene en la cima de las predicciones, a pesar de ceder terreno ante Poor Things (Pobres criaturas) al inicio de la temporada. Aunque Barbie hizo historia como la película más taquillera de todos los tiempos, Hammond advierte sobre posibles "desventajas", ya que las comedias suelen tener menos presencia en los Oscar.

Mejor película y dirección

Entre otras contendientes destacadas se encuentran Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), de Martin Scorsese; la crónica frankeistiniana Poor Things, de Yorgos Lanthimos; y la conmovedora The Holdovers (Los que se quedan) de Alexander Payne. Aunque Hammond menciona la posibilidad de sorpresas, la batalla parece inclinarse hacia las ya conocidas Barbenheimer.

En el terreno de la dirección, la competencia se agudiza con tan solo cinco plazas disponibles. Nolan, galardonado con el Globo de Oro al mejor director por Oppenheimer, y Scorsese, laureado en festivales por Killers of the Flower Moon, lideran las apuestas. Mientras tanto, Lanthimos, Gerwig y Payne sostienen expectativas elevadas.

¿Quiénes serían nominados en actuación?

Las categorías de actuación presenta una disputa compleja. Emma Stone (Poor Things) y Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), ambas ganadoras en los Globos de Oro 2024, lideran las apuestas para mejor actriz, mientras que Cillian Murphy (Oppenheimer) se perfila como fuerte contendiente en el género masculino.



Con respecto a las categorías de reparto, nombres destacados como Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie), Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), Jodie Foster (Nyad) y Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) prometen una competencia reñida.

¿Cuándo son las nominaciones al Oscar?

Las nominaciones para los premios Oscar 2024 serán anunciadas el martes 23 de febrero a las 8:30 a.m. (hora Perú) por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid. La 96 ceremonia de los Oscar, programada para el 10 de marzo en Hollywood, se vislumbra como un evento memorable, bajo la conducción del comediante Jimmy Kimmel.

En un esfuerzo por lograr una representación global, la Academia ha recibido votos de 93 países, estableciendo un récord en diversidad participativa. La internacionalidad se manifiesta en la posible presencia de producciones de habla no inglesa, como Anatomy of a Fall de Francia y The Zone of Interest, hablada en inglés, alemán y polaco, que también se vocean para mejor película.