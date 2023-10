Farruko promete nuevo álbum con variedad de canciones, además de las cristianas

El reguetonero puertorriqueño Farruko está ultimando los detalles de su próximo álbum, el cual no solo estará compuesto por canciones de corte religioso, sino que también mantendrá su esencia bailable y alegre.

"Claro que tiene canciones cristianas. Obviamente, no es un secreto que yo sigo a Dios y soy fiel creyente de Jesús. Pero eso no es lo único que va a tener el álbum", aseguró.

Según sus declaraciones a EFE, el cantante afirma que su nuevo proyecto se enfocará en valores y testimonios, buscando brindar inspiración a sus seguidores sin perder la esencia festiva que lo caracteriza.

Enfatizando su compromiso con este nuevo rumbo, Farruko explicó su intención de presentar "una muy buena vibra" a través de su música, asegurando que el álbum reflejará su apertura personal y espiritual, "con un enfoque más limpio y positivo".

Barak Obama y Mick Jagger fans de Barruko

El giro en la carrera de Farruko se hizo evidente en febrero de 2022 durante un concierto en Miami, cuando públicamente pidió perdón a Dios por el contenido de sus canciones, particularmente Pepas. Esa canción fue incluida en la lista de las favoritas del expresidente Barack Obama en 2021, a pesar de su temática sobre las drogas.

Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, también es un admirador del reguetonero. Recientemente, el cantante británico se hizo viral en las redes sociales al aparecer en un video, en el que se le observa disfrutando y bailando al ritmo de la misma canción, acompañado de su pareja, Melanie Hamrick.

Farruko y la música cristiana

El primer sencillo de este próximo álbum, titulado Pasa_je_ro, lanzado en junio, refleja su nueva dirección musical, con letras que reflejan su crecimiento espiritual y personal. La canción transmite un mensaje de reflexión y gratitud, resaltando la importancia de valorar cada momento de la vida.

"Pero el dinero se acaba, la movie termina. La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar. Gracias a Dios aprendí a valorar. Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar", dice la letra.