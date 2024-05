Ringo Starr vuelve al country, tras más de cinco décadas, en su próximo álbum de estudio

Ringo Starr está listo para una nueva aventura en los escenarios con su All Starr Band, tras el lanzamiento de su último EP Crooked Boy. A sus 84 años, el recordado exintegrante de The Beatles comparte su entusiasmo por la música y la conexión con su público en una gira por Norteamérica, mientras trabaja en su siguiente proyecto: un álbum de country.



"Sigo haciéndolo [tocar en vivo] porque me encanta y porque puedo. Voy a dar lo mejor para ustedes y espero que ustedes hagan lo mismo conmigo", dijo Starr durante una conferencia virtual desde su estudio en Los Ángeles, en la que participaron medios internacionales, incluido EFE.



La gira de Starr comenzará el 22 de mayo en Las Vegas (EE. UU.), donde ofrecerá seis espectáculos, para luego dirigirse a Ciudad de México y presentarse durante dos noches en el Auditorio Nacional. "Amo el Auditorio Nacional y amo ir a México. La gente ahí ama la música y eso da una buena vibra", aseguró.

¿Cómo será el nuevo disco de Ringo Starr?

Ringo Starr lanzó en abril Crooked Boy, un EP con cuatro canciones escritas y producidas por Linda Perry, conocida por su trabajo con artistas como Gwen Stefani o Christina Aguilera, en el que exploró emociones como la tristeza y la felicidad. "[Perry] es una gran música, una gran escritora, aunque a veces puede ser un poco mandona, pero ella es así", bromeó.



Starr incursionó en la presentación de su música a través de EPs en 2021 con Zoom In, y desde entonces ha lanzado cuatro más. Sin embargo, el músico hace hincapié en que no tiene intención de abandonar la creación de álbumes completos. De hecho, ha anunciado el próximo lanzamiento de un nuevo álbum de diez canciones de country en colaboración con T Bone Burnett.

¿Qué dijo Ringo Starr sobre el documental Let It Be?

La gira de Ringo Starr coincide con el lanzamiento en Disney+ de una versión remasterizada del documental Let It Be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg, que documenta la creación del último álbum de estudio de The Beatles. Starr destacando su calidad superior en comparación con la original, que no había sido vista por el público en cincuenta años.



"Nunca me sentí muy emocionado con el primer documental, pero esta versión es genial porque se centra en los chicos y la obra y la música y la charla sobre las canciones y es realmente bueno y solo dura creo que 2 horas", respondió a EFE.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis