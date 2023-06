'The Flash': ¿cuándo se estrena en cines la esperada película de DC?

Cada vez más crece la expectativa sobre 'The Flash', cinta que nos trae de regreso a Ezra Miller como protagonista y más porque falta poco para su estreno en cines. En esta película, el Barry Allen interpretado por Miller quiere ir al pasado para ayudar a que su mamá sobreviva, pero este acto altera completamente la línea temporal en la que existe.

Debido a ello, podremos ver a algunos Batman de la historia como el de Ben Affleck, pero también al de Michael Keaton, quien le dio vida en 1989 y 1992. El tráiler oficial nos muestra también a Sasha Calle en su debut como Supergirl y el retorno de Michael Shannon como el General Zod.

¿Cuándo se estrena 'The Flash' en Perú?

'The Flash' llega el jueves 15 de junio y puedes verlo en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star.

Michael Shannon no está contento con su papel en 'The Flash'

Así como las cintas de Marvel, la nueva película de DC también ingresó a la realidad alternativa porque resulta rentable, sin embargo, hay un actor que no está satisfecho con el rol que interpreta.

Michael Shannon se pone en la piel del General Zod. Ya le había dado vida en ‘El hombre de acero’, de Zack Snyder, pero esta vez, volvió a “The Flash” y contó cómo fue su experiencia.

“No voy a mentir, no fue completamente satisfactorio para mí como actor. Estas películas de multiversos son como alguien jugando con figuras de acción. Es como 'Aquí está esta persona. Aquí está esta otra. ¡Y están luchando!'. No es exactamente la situación de estudio profundo de personajes que, honestamente, sentí que era 'El hombre de acero'. Que la gente piense que eso sea una locura o no, ni siquiera me importa. Realmente sentí que 'El hombre de acero' fue una historia bastante sofisticada. Siento que 'The Flash' también lo es, pero no es la historia de Zod. Básicamente, estoy ahí para suponer un desafío”, dijo para Collider.

Después de ver “The Flash”, Michael Shannon confesó que en ‘El hombre de acero” tenía un personaje más completo, sin embargo, en la reciente cinta, solo fue una excusa para poner en aprietos a Barry, el alter ego de The Flash.

“Es muy loco. Nunca pensé que sería una figura de acción. Nunca imaginé algo así para mí. No puedo llevarme todo el crédito porque la figura de acción no soy yo. Es el General Zod. Sería extraño que tuviese mi propia figura de acción de Michael Shannon”, agregó.