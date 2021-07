Matt Damon conforma el elenco de "El último duelo", la nueva cinta de Ridley Scott. | Fuente: 20th Century Studios

"The Last Duel" ("El último duelo"), la nueva cinta del director Ridley Scott, es una apasionante historia de traición y venganza enmarcada en la brutalidad de la Francia del siglo XIV, protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer.

Con un estreno previsto para el 14 de octubre, este drama histórico se sitúa en la época de la Guerra de los Cien Años para explorar el poder generalizado que tenían los hombres, la fragilidad de la justicia y la fuerza, y el coraje de una mujer dispuesta a enfrentarse sola al sistema.

Basado en hechos reales, el tráiler de este filme del estudio 20th Century Studios, lanzado este miércoles, muestra el último duelo autorizado en suelo francés entre Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver), dos amigos que se convirtieron en encarnizados rivales.

Cuando la esposa de Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), es atacada brutalmente por Le Gris, ella se opone a quedarse en silencio y se atreve a acusarlo. Un acto de valor y arrojo que pone su vida en peligro. El juicio por combate resultante de su acusación, un brutal duelo a muerte, pone la vida de los tres personajes en manos de Dios.

La historia de una mujer heroica

"El último duelo" está basado en el libro de Eric Jager "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France", que da vida a la turbulenta Edad Media en asombroso detalle.

Cuando la etiqueta, las aspiraciones sociales y la justicia estaban regidos por el código de caballería, las consecuencias de desafiar a las instituciones de la época –la Iglesia, los nobles de la corte, un rey adolescente– podían ser severas.

“Me encanta trabajar con Matt [Damon], así que fue un beneficio adicional poder trabajar con él y con Ben [Affleck], tanto como actores como en su calidad de guionistas junto a Nicole Holofcener, y sabía que el resultado sería fabuloso”, dijo el director y productor Ridley Scott en un comunicado de prensa.

Sobre Jodie Comer, el cineasta señaló: "Admiré mucho la serie 'Killing Eve' y había estado buscando la oportunidad de ofrecerle a Jodie Comer un personaje complejo. Su interpretación de Marguerite la convertirá en una de las actrices más importantes de su generación".

Para Nicole Holofcener, Matt Damon y Ben Affleck, guionistas del proyecto, "El último duelo" cuenta "la historia de una mujer heroica de la historia, de la cual la mayoría de la gente nunca escuchó hablar". "Admiramos su coraje y su determinación, y nos pareció que, por un lado, era una historia que debía ser contada y, por otro, que al público le fascinaría de la misma manera que nos había fascinado a nosotros como guionistas", sostuvieron.

