Presidente de Disney admite el fracaso de 'The Marvels': "No hubo supervisión"

The Marvels ha registrado uno de los peores estrenos en la historia del estudio, según datos de la prensa especializada. A pesar de contar con un presupuesto significativo de 270 millones de dólares, la película apenas ha recaudado 200 millones en tres semanas desde su lanzamiento.

Por otro lado, la producción cuenta con críticas divididas entre los fans y los especialistas. Al respecto, el presidente de Disney, Bob Iger, analizó los factores que podrían haber contribuido a este resultado.

Durante una presentación en el evento DealBook de The New York Times, Iger destacó que algunos errores podrían haber ocurrido durante el proceso de filmación, resaltando la falta de supervisión frente a las restricciones que se aplicaron en el periodo de la pandemia.

"No había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que realmente supervisan lo que se hace día tras día", expresó el ejecutivo.

Marvel tendrá luz verde para hacer secuelas que valgan la pena

En cuanto al desempeño reciente de Marvel, Iger insinuó que podría haber un desgaste debido a la constante producción de secuelas en los últimos años.

"No quiero disculparme por hacer secuelas. Algunas de ellas han funcionado extraordinariamente bien y también han sido buenas películas. Solo daremos luz verde a una secuela, si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar", sostuvo.

Este fracaso en taquilla representa una de las mayores caídas en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), según reporta Variety. Incluso las entregas menos aclamadas de la compañía han logrado éxitos de taquilla, contribuyendo a que las películas de Marvel alcancen un total de $ 30 mil millones a nivel mundial.

A pesar de los esfuerzos, The Marvels, podría enfrentar dificultades para recuperarse a medida que la temporada navideña se acelera con otros estrenos como la precuela de The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes y la película animada de Disney, Wish.

¿Qué dice la crítica de The Marvels?

Brian Truitt en USA Today:

"A diferencia de otros de su tipo, The Marvels es bastante alegre con una hora y 45 minutos (...) Vellani es una chispa bienvenida, Parris tiene más que hacer que en un papel secundario en WandaVision, mientras que Larson realiza su mejor actuación de Marvel hasta la fecha. Durante gran parte de "Capitana" original, Carol oscilaba entre la confusión y la bravuconería y no tenía mucho carácter, mientras que en "Marvels" la actriz realmente puede profundizar en Carol como una solitaria que necesita resolver viejos problemas...".

Ross Bonaime de Collider:

"The Marvels es la película más corta del MCU hasta ahora y es genial que DaCosta haya hecho una película que es corta, dulce y, sin embargo, termina siendo más impactante y divertida que la mayoría de las películas de Marvel. En un universo que a menudo se siente asfixiado por la cantidad de historia, narración densa y conciencia de los personajes necesarios para disfrutar de estas películas, DaCosta descubre cómo manejar todo eso en una de las películas de Marvel más divertidas en años. Es una especie de maravilla".

Mireia Mullor en Digital Spy:

"El sentido del humor de la película no está muy lejos del de James Gunn en Guardianes de la Galaxia y, sin embargo, todavía se siente único en este equipo de superheroínas recién improvisado (...) Quizás la conclusión principal aquí es cómo la película nos recuerda que todo se trataba de divertirse. Además, no es necesario tomarse la historia demasiado en serio para alcanzar cierta profundidad emocional. Mientras Kamala Khan esté ahí, The Marvels pinta un futuro brillante para el MCU".

Tim Grierson en Screen Daily:

"Cargado con un villano mediocre y una actuación apática de Samuel L. Jackson, The Marvels sufre algunos de los mismos trabajos de efectos de mala calidad que han obstaculizado otras entregas recientes (...) los cálidos sentimientos que despierta este trío son insuficientes ante una película de Marvel que no sólo es más corta de lo habitual, sino que además carece de potencia".

Hoai-Tran Bui en Inverse:

"The Marvels, para bien o para mal, encarna la actual crisis de identidad de Marvel. Hay una pepita de la película verdaderamente innovadora en ella, que se desarrolla prácticamente de forma ininterrumpida durante la primera mitad. Pero es cuando The Marvels queda en deuda con el MCU en general que su destartalado guion comienza a desmoronarse. DaCosta y sus actores principales abordan la película con un espíritu alocado que no habíamos visto en años. Pero un puñado de elecciones y espíritu genuinamente inspirados sólo pueden llevarte hasta cierto punto.