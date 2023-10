Marvel intentó engañar a Halle Berry con un guión falso de 'X-Men: La batalla final', denunció director

Halle Berry, actriz ganadora del Oscar y reconocida por su papel de ‘Tormenta’ en la icónica saga de X-Men, iba a ser engañada con un guión falso, por un ejecutivo de Marvel para la película X-Men: La batalla final, reveló el director Matthew Vaughn.

Fue en una reciente entrevista en la Comic-Con en Nueva York, por medio de ScreenRant, que Matthew Vaughn contó que un miembro de la productora Marvel y 20th Century Fox quería mandar una copia del guión de la película de X-Men 3 que la propia Halle Berry había pedido para continuar en la saga, pero que este, luego, sería “tirado a la basura”.

"Entré en la oficina de uno de los ejecutivos y vi un guión de X-Men 3 y de inmediato supe que era mucho más extenso que el que tenía (…) Pensé y dije '¿Qué diablos es esto?', y me respondieron; 'Oh, no te preocupes por eso'. A lo que respondí; '¿Cómo qué no? No, soy el director, claro que me preocupo. Dime de qué se trata'", aseguró el cineasta.

Seguidamente, añadió: "No quiso decírmelo, así que le quité el guión. Fue un momento loco, pero lo conseguí. Abrí la primera página y decía: 'África, Tormenta. Niños muriendo, sin agua, ella crea una tormenta y salva a todos estos niños'. Está bien, es una idea bastante genial".

Halle Berry en su papel de 'Tormenta' en ‘X-Men: La batalla final'. | Fuente: 20th Century Fox

Matthew Vaughn decidió no dirigir X-Men 3

En ese momento, Matthew Vaughn sostuvo que el ejecutivo le mencionó que una vez que Halle Berry firme el guión este iba a ser desechado, por lo que el director pensó: “‘Wow, ¿vas a hacer eso con una actriz ganadora del Oscar que interpreta a Tormenta? Me voy de aquí’. Así que renuncié”, explicó.

En efecto, Matthew Vaughn no dirigió la película X-Men: La batalla final o X-Men 3, por lo que Marvel tuvo que reemplazar al director de las dos primeras películas Bryan Singer por Brett Ratner, cineasta que luego entró al terreno de los videojuegos.

Finalmente, Halle Berry, quien también interpretó a ‘Gatúbela’ en Warner Bros., terminó regresando como ‘Tormenta’ en X-Men: La batalla final sin ninguna escena basada en África como decía el guión que iba a ser eliminado. No obstante, el personaje tomó un rol importante durante la película, tras asumir la escuela para mutantes fundada por Charles Xavier (Patrick Stewart), quien murió a manos de la versión fénix de Jean Grey (Famke Janssen).