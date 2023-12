"Volveré como Spider Man solo si vale la pena para el personaje", asegura Tom Holland

Tom Holland no volvió a interpretar al personaje de Peter Parker, como el superhéroe Spider Man, desde Spider-Man: No Way Home (o Spider-Man: sin camino a casa) estrenada en diciembre del 2021 y la cual significó el encuentro Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los otros dos actores que encarnaron al arácnido en la pantalla grande durante el siglo XXI.

Spider-Man: sin camino a casa fue la tercera entrega de una película de la araña en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que recaudó una taquilla de más de 1 900 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo marcando la última aparición de Tom Holland en un filme de Marvel dejando a la espera de una deseada cuarta parte.

Precisamente, Tom Holland se refirió a la posibilidad de volver a interpretar a Spider Man en una próxima secuela. Fue durante una conferencia de prensa con Critics Choice Association, citada por Collider, que el actor británico de 27 años reveló que ha estado participando activamente “en conversaciones sobre cómo podría verse una cuarta interpretación de mi personaje”.

“Si podemos, o no, encontrar una manera de hacer justicia al personaje es otra cosa. Me siento muy protector con Spider Man. Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. Así que no haré otro por hacer otro. Tendrá que valer la pena para el personaje”, manifestó.

Tom Holland fue el último en interpretar a Peter Parker en Spider-Man: sin camino a casa. | Fuente: Marvel Studios

Tom Holland menciona que “se lo debe todo” a Spider Man

En otro momento, Tom Holland señaló que se encuentra muy agradecido con el personaje de Spider Man por lo que no descartó una posibilidad de volver a poner el traje rojo con azul. “Si no podemos resolverlo sería un tonto”, dijo.

“No (niego) volver a ponerme el traje porque se lo debo todo a Spider Man. Me encanta el personaje y la gente con la que trabajo. Así que me encantaría contra otra historia, pero solo la contaré si podemos, encontrar el adecuado”, añadió.

Marvel aún no confirma película ‘Spiderman 4’

Cabe resaltar que Marvel todavía no confirma la realización de Spiderman 4. En un primer momento, se había anunciado la intención de grabar una cuarta película del superhéroe arácnido, pero debido a la huelga de actores en Hollywood no se pudo iniciar el proyecto.

Del mismo modo, Tom Holland contó que ya hubo reuniones con la producción para trabajar la película, pero que todavía no se había iniciado. “Se ha tenido múltiples conversaciones. El proyecto todavía está en una etapa muy, muy temprana”, declaró Holland a Variety.