'Wicked: por siempre' arrasa en cines y rompe récords de taquilla en todo el mundo

La secuela del exitoso musical regresa con Ariana Grande y Cynthia Erivo al frente del elenco, logrando cifras históricas en cines de todo el mundo.

Glinda y Elphaba siguen siendo “muy populares”, al menos en taquilla. Wicked: por siempre (Wicked: For Good, en inglés), la adaptación cinematográfica del segundo acto del musical de Broadway, debutó arrasando: alcanzó el puesto número 1 en Norteamérica con 150 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana.

Aunque la cinta llegó con críticas menos entusiastas que su antecesora —estrenada en 2024—, esta segunda parte rompió el récord de mejor estreno para una adaptación de Broadway, superando la marca previa del propio Wicked, que debutó con 112,5 millones. Con estas cifras, además, se convierte en el segundo mayor estreno del año, solo por debajo de Una película de Minecraft (162 millones) y por encima del live-action de Lilo y Stitch (146 millones).

Los récords que rompe Wicked: por siempre

Dirigida por Jon M. Chu, Wicked: por siempre inicia cuando el Mago y Madame Morrible movilizan a todo Oz contra la recién bautizada Malvada Bruja del Oeste (Cynthia Erivo). En paralelo, Glinda (Ariana Grande) abraza su imagen pública como la Bruja Buena, marcando el inicio del conflicto que conecta ambas partes de la historia.

El filme recaudó 76 millones adicionales en la taquilla internacional, elevando su total global a 226 millones de dólares. Con ello logra el mejor estreno internacional y mundial para una adaptación de un musical teatral, superando ampliamente las cifras de la primera película: 50,2 millones a nivel internacional y 164,2 millones globales.

Mientras Wicked: Por siempre dominaba Estados Unidos, Nada es lo que parece 3 se ubicó segunda con 146 millones globales acumulados en su segundo fin de semana. Depredador: tierras salvajes ocupó el tercer lugar, seguida por El sobreviviente y Rental Family, con Brendan Fraser, completando el top 5.

¿Cómo le fue a Wicked: por siempre en Perú?

La película musical protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo llegó a las salas peruanas el jueves 20 de noviembre con 25 mil espectadores, superando también a su predecesora, que —según el especialista en cine Maykoll Calderón— registró 17 mil asistentes en su día de estreno.

Sin embargo, la cinta más vista del día fue la animación Jujutsu Kaisen: ejecución, que convocó a 40 mil espectadores. Por su parte, Chavín de Huántar —la producción nacional más vista del año—, quedó en el tercer puesto. Depredador: tierras salvajes y Nada es lo que parece 3 ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

