‘Zootopia 2’ desplaza a ‘Los 4 Fantásticos’ y entra al Top 10 global de las películas más taquilleras de 2025

La secuela de Disney se convirtió en el mayor estreno animado de la historia y ya figura entre las películas más vistas del año, rompiendo récords de taquilla en todo el mundo.

Nada la detiene. A Zootopia 2 solo le bastaron unos días para convertirse en el mayor estreno animado de todos los tiempos, tras recaudar 556 millones de dólares en el mundo. Ahora, la esperada secuela suma un nuevo récord al ingresar al Top 10 de las películas más taquilleras del 2025, justo cuando inicia la temporada de premios.

La cinta desplazó a Los 4 Fantásticos: Primeros pasos del ranking anual, que actualmente lidera Ne Zha 2, el fenómeno animado chino que supera los 1,902 millones de dólares en taquilla mundial. El podio continúa con el live-action de Lilo y Stitch, con 1,037 millones, y Una película de Minecraft, que acumula 957 millones a nivel global.

El listado de las diez películas más vistas del año continúa con Jurassic World: Renace en cuarto puesto y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito en el quinto. Más abajo aparecen Cómo entrenar a tu dragón, F1: La película, Superman, Misión imposible: La sentencia final y, ahora, Zootopia 2, que completa el Top 10 global.

Mira el tráiler de Zootopia 2 a continuación...

¿De qué trata Zootopia 2?

A casi una década del estreno de la primera película, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que expande el universo original, presenta nuevas especies y pone a prueba la amistad entre Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en una dupla policial. A ellos se suma Gary De’Snake (Ke Huy Quan), un misterioso y carismático reptil cuya llegada amenaza con alterar el orden de toda la ciudad.

'Zootopia 2' sigue a Judy y Nick en nuevas aventuras, con nuevos aliados y amenazas dentro de la ciudad.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Qué dice la crítica sobre Zootopia 2?

En Rotten Tomatoes, la película mantiene un 92% de aprobación entre 169 críticas, con un consenso que destaca su mensaje, su ingenio y la sólida dupla de Judy y Nick. En Metacritic obtuvo 73/100, mientras que el público de CinemaScore la calificó con una “A”, igual que la primera entrega.

Entre los elogios más destacados, Nell Minow (RogerEbert.com) aseguró que es “tan emocionante, conmovedora e imaginativa como la original, quizá incluso más divertida", mientras que Frank Scheck (The Hollywood Reporter) celebró su “humor sofisticado, emociones genuinas y deslumbrante apartado visual”. Por su parte, Clint Gage (IGN) señaló que bajo su humor y acción “existe una crítica social que merece tomarse en serio”.

Raymond S. Persi le da voz al divertido Flash en las dos entregas de 'Zootopia'.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Qué récords ha roto Zootopia 2?

Pero el fenómeno no termina ahí. A medida que avanzaba el fin de semana, la película fue sumando un récord tras otro, hasta consolidarse como el mayor debut global de 2025. También se convirtió en la secuela animada con el mejor estreno mundial de la historia y en el lanzamiento más grande que Disney haya conseguido jamás con una película animada.

En Estados Unidos, el impacto fue similar: Zootopia 2 protagonizó el segundo mejor fin de semana de Acción de Gracias de todos los tiempos, quedando únicamente por detrás de Moana 2, que el año pasado había marcado un hito con 225,1 millones de dólares recaudados en sus primeros cinco días en cines.

En esta entrega, Judy y Nick descubren un nuevo misterio que envuelve a la ciudad.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Quiénes integran el elenco de voces de Zootopia 2?

La versión original cuenta con un reparto destacado:

Ginnifer Goodwin como Judy Hopps

como Judy Hopps Jason Bateman como Nick Wilde

como Nick Wilde Ke Huy Quan como Gary De'Snake

como Gary De'Snake Fortune Feimster como Nibbles Mapplestick

como Nibbles Mapplestick Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer

como el alcalde Brian Winddancer David Strathairn como Milton Lynxley

como Milton Lynxley Andy Samberg como Pawbert Lynxley

como Pawbert Lynxley Brenda Song como Kitty Lynxley

como Kitty Lynxley Macaulay Culkin como Kattrick Lynxley

como Kattrick Lynxley Danny Trejo como Jesús

como Jesús Quinta Brunson como la Dra. Fuzzby

como la Dra. Fuzzby Jean Reno como Bushron

como Bushron Nate Torrence como Benjamin Clawhauser

como Benjamin Clawhauser Maurice LaMarche como Mr. Big

como Mr. Big Leah Latham como Fru Fru

como Fru Fru Raymond S. Persi como Flash

como Flash Bonnie Hunt como Bonnie Hopps

como Bonnie Hopps Don Lake como Stu Hopps

como Stu Hopps Jenny Slate como Dawn Bellwether

como Dawn Bellwether Alan Tudyk como Duke Weaselton

como Duke Weaselton Shakira como Gazelle

como Gazelle Tommy Chong como Yax

como Yax Mark Rhino Smith como agente McHorn

como agente McHorn Josh Dallas como Cerdo Frenético

Shakira presta su voz a Gazelle, una superestrella del pop en el universo de 'Zootopia'.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Por qué tardó tanto Zootopia 2?

La primera entrega, allá por 2016, fue un éxito inmediato. Además de superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla y ubicarse en el top 4 de lo más visto en el mundo, recibió aclamación universal por su animación, su mensaje sobre la integración y su humor; sin olvidar que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Annie. No era de extrañar, entonces, que Disney planeara una secuela. Pero, ¿por qué demoró tanto?

“Entre la Zootopia original y esta película, los tres trabajamos en Encanto”, recuerda Bush, en referencia a la cinta animada de 2021. “Lo que mucha gente no sabe es que todas nuestras películas toman de tres a cinco años. Así que este realmente es el tiempo natural. Pero estábamos emocionados de volver a este mundo tan divertido, que nos permite hablar sobre la naturaleza humana a través del entretenimiento, pero con la esperanza de hacer pensar a la gente”.

Ke Huy Quan pone voz a Gary De’Snake, un carismático reptil.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Dónde ver Zootopia 2?

Zootopia 2 llegó a los cines de Latinoamérica el jueves 27 de noviembre de 2025, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenó un día antes, el miércoles 26, para aprovechar el fin de semana largo por Acción de Gracias.

Además, desde 2016, la primera Zootopia forma parte del catálogo de Disney+. En la plataforma también está disponible Zootopia+, una serie de seis cortos estrenada en 2022 que amplía el universo de la metrópoli animal y explora historias de personajes secundarios.

La secuela de 'Zootopia' ya está en cines y se dispone a ocupar un lugar destacado entre lo más visto de 2025.Fuente: Walt Disney Animation Studios

