Carlos Alcántara reveló que será el director de una cinta derivada de "Asu Mare". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

En el 2013, un fenómeno recorrió el cine nacional: "¡Asu Mare!", la película protagonizada por Carlos Alcántara, se convirtió en un éxito instantáneo de la taquilla peruana. Tan alta fue su convocatoria de espectadores, que hubo una segunda y tercera parte, y, según confirmó recién su protagonista, habrá lugar para un 'spin-off'.

Este proyecto derivado de la cinta de Tondero será también el debut como director de quien diera vida a Machín en "Pataclaun". "Desde que empecé en esto, dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas", dijo a El Comercio.

Carlos Alcántara precisó que el "guion está terminado desde hace algún tiempo" y también que conoce "la historia y a los chicos" que la protagonizan. "Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida, porque si funciona, seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí", indicó.

Sin embargo, esta vez no tendrá un rol protagónico. "Pienso aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce", detalló. Su reticencia se debe a que, para él, "sería complicado dirigir y actuar" al mismo tiempo.

Por otro lado, si "¡Asu Mare!" se alimentaba de episodios de la vida de Carlos Alcántara, ¿quién lo interpretará en el 'spin-off'? "La película va a tratar de la amistad, entonces mejor que esté caleta y darle mayor prioridad a mis amigos", manifestó.

"Ellos fueron un soporte grande en las tres películas de "¡Asu Mare!", son una máquina de generar humor, no tienes idea de lo creativos que son. Va a ser interesante, un reto grande. Estoy muy ilusionado con este proyecto", concluyó.

"El refugio", su primera comedia en España

Por otro lado, Carlos Alcántara regresa a los cines con su primera comedia navideña, titulada "El refugio". Una cinta española para toda la familia que se estrenará en la cartelera nacional el próximo 8 de diciembre.

Coproducida por Tondero, esta es la segunda película del popular 'Cachín' en España. En esta ocasión, encarna un personaje que le da la oportunidad de dar rienda suelta a todo su talento para la comedia.

"Me siento como pez en el agua en la comedia, por mi carácter, mi personalidad y mi formación como claun; pero también estoy en la búsqueda de hacer otros personajes, de salir de mi zona de confort y poder experimentar con el thriller, el drama y el terror", dijo al respecto.

El proyecto está dirigido por Macarena Astorga, con quien trabajó antes en "La casa del caracol". Y además participan en el elenco intérpretes españoles como Loles León, Marían Barranco, Leo Harlem, Mariam Hernández, Sara Sálamo, entre otros.

"Por mi personalidad y mi carácter, siempre trato de encajar en el grupo, siendo respetuoso, llegando puntual y haciendo lo que tengo que hacer. Me lleva el carácter a siempre estar enganchado con todos y a seguir aprendiendo de cada uno, porque prácticamente estoy a mitad de mi carrera", comentó Carlos Alcántara.

