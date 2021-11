Magdyel Ugaz protagoniza la película "Medias hermanas", junto con Gianella Neyra. | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz

La actriz Magdyel Ugaz expresó su felicidad ante el estreno de la película "Medias hermanas", este 18 de noviembre, que protagoniza junto a su colega y amiga Gianella Neyra. Un proyecto en el que ambas debutaron como productoras.

Esta cinta sugió en "una conversación en un camerino antes de la función de una obra de teatro que compartimos", reveló Ugaz en entrevista con el diario Correo. Casi un año y medio después, pudieron empezar con el rodaje de la película.

"Ahora que está en la pantalla grande, para mí es un sueño hecho realidad", indicó. "Me siento orgullosa de haber podido atreverme, es la parte que más me cuesta, pero siento que cuando me meto en algo lo hago al 200%, pero dar el paso siempre me cuesta", añadió Magdyel Ugaz.







Contar historias femeninas

Para la actriz de "Al fondo hay sitio", lidiar con sus "inseguridades" y "miedos" fue parte de poner en marcha esta comedia, pero pudo anteponerse a estas situaciones para, junto con Gianella Neyra, "tocar puertas que finalmente se abrieron" e hicieron posible "Medias hermanas".

Incursionar en la producción, según Magdyel Ugaz, "tiene que ver con unas ganas y con una necesidad de ser parte importante en cómo contar las historias". Ficciones centradas en experiencias "femeninas" que hacían falta contar en la gran pantalla.

"Es importante permitirnos a las mujeres ser parte activa de nuestras mismas historias, poder decir: escúcheme. Creo que Gianella y yo actuamos porque nos encanta contar historias pero ahora también somos generadoras de estas. Queríamos estar detrás de este proyecto, no de una forma competitiva, sino de una manera genuina", comentó.

El empoderamiento

Actualmente, Magdyel Ugaz viene compartiendo en distintas plataformas un mensaje de empoderamiento femenino que considera ha sido aplazado durante años por la historia. "Creo que en gran parte de mi vida, me compré esos discursos que me dijeron que no podía", dijo.

Por ello, ahora que hizo su debut como productora, espera que más proyectos se sumen a su trayectoria. "Por supuesto que tengo ganas, Gianella también las tiene, me encantaría poder seguir produciendo, siento que hay tantas historias que se pueden contar", manifestó.

Sin importar las "madrugadas, presentaciones interminables, tocar puertas, preguntar, contactarse, escuchar, conversar, llegar a acuerdos", esta labor es un constante aprendizaje del que Magdyel Ugaz quisiera seguir sacando lecciones.

"Ya no le dejo al miedo tomar el timón", sentenció.

