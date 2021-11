Carlos Alcántara protagoniza la comedia española "El refugio". | Fuente: 3 Puntos Comunicación Creativa | Fotógrafo: Dani Medina Málaga

El actor peruano Carlos Alcántara regresa a los cines con su primera comedia navideña, titulada "El refugio". Una cinta española para toda la familia que se estrenará en la cartelera nacional el próximo 8 de diciembre.

Coproducida por Tondero, esta es la segunda película del popular 'Cachín' en España. Esta vez, encarna un personaje que le da la oportunidad de dar rienda suelta a todo su talento para la comedia. El proyecto está dirigido por Macarena Astorga, con quien trabajó antes en "La casa del caracol".

"Ha sido muy divertido trabajar con un elenco de actores que han hecho crecer a sus personajes con sus aportaciones, pero también ha sido un reto para mí dirigir un reparto tan coral. Había muchas risas detrás del combo con las situaciones que se crean en la película, nos hemos divertido mucho y estoy segura de que el público también se lo va a pasar muy bien viendo 'El refugio'", dijo la cineasta en un comunicado de prensa.

Junto con Carlos Alcántara, complementan el elenco de "El refugio" figuras del cine español e internacional como Loles León, Leo Harlem, María Barranco, David Guapo, Mariam Hernández y Sara Sálamo, Antonio Dechent y los pequeños Luna y Rubén Fulgencio y Marco Ezcurdia.

Sinopsis de "El refugio"

Como si de un cuento navideño se tratara, dos hermanos pequeños escuchan atentos junto a la chimenea una nueva historia del abuelo, que quizá no sea del todo una fantasía.

Una estrella del cine en horas bajas y un galán emergente (muy bien acompañado) que amenaza con desplazar al anterior gracias a las artimañas del agente de ambos; la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, propulsora de una nueva y peculiar disciplina mezcla de yoga y fengshui; un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos; un botones taciturno que todo lo ve; y un tremendo temporal que les dejará aislados días antes de Navidad...

Eso y más ocurre durante un fin de semana en "El refugio", comedia que llega de la mano del equipo internacional formado por los productores Álvaro Ariza (Esto También Pasará) con Miguel Valladares (Tondero – Perú), Antonio Mauri (México), Cindy Teperman (Argentina) y Maria Luisa Gutierrez (España).



Basada en una idea original de Sandra García Nieto ("La casa de caracol"), con guion de Alicia Luna, Beatriz Iznaola e Inés Silva, "El refugio" repite el esquema de coproducción internacional responsable del éxito de "La casa de caracol".

"El refugio" llegará a las pantallas de cine de todo el Perú desde el 8 de diciembre.

