“Casos complejos”: La nueva cinta de Omar Forero que se hizo con actores amateurs

"Casos Complejos", la nueva película de Omar Forero, contó con un reparto integrado por varios actores amateurs. | Fuente: Difusión

Es singular el caso del director Omar Forero: como cineasta, su propuesta pasa por desentrañar la difícil realidad peruana a partir de unos personajes asediados por el peso de su cotidianidad. Puntualmente, se ocupa de Trujillo, su ciudad natal, que en sus ficciones es abordada desde sus carencias, su brutalidad, su idiosincrasia.

Así, si en “Chicama” (2013), un profesor trujillano huye de su tierra para buscar oportunidades en un pueblo de la sierra peruana; en “Casos complejos” (2018), que se acaba de estrenar en la cartelera y fue ganadora a mejor largometraje en la 4° Semana del Cine, la coyuntura suena más cercana: la lucha de un fiscal contra el crimen organizado que azota a la capital de La Libertad.

En conversación con RPP Noticias, el actor Óscar Alarcón y la actriz Lady Solano —que interpretaron al fiscal Bardales y su asistente Helen, respectivamente— revelaron que ninguno de ellos se había dedicado antes a la actuación. “Yo soy pintor, en realidad, soy dibujante. Y dije que no [a la oferta de actuar], porque yo no soy actor, no es lo mío. Pero luego de dos semanas, me animé por varias razones. Aparentemente, pasé el cásting y no me di cuenta. Cuando estaba ensayando dos meses, ya metido en el rodaje, me enteré de que era el protagonista”, señaló Alarcón, sorprendido.

De igual modo, Lady Solano pasó por un proceso parecido. Ella se encontraba trabajando en la producción de "Casos complejos", encargada de buscar candidatos para ciertos personajes de la cinta, cuando la llamaron para pasar el cásting. “Dije que no, porque no es lo mío, siempre estoy detrás de las cosas. Pero me convencieron y a [Omar] Forero al parecer le gustó y, como yo sabía que Helen tenía varias apariciones, pero sin textos muy largos, me animé. Y fue una experiencia muy novedosa”, indicó.

ACTUAR SIN ACTUAR

La premisa de “Casos complejos” está inspirada en un personaje real: el fiscal William Rabanal Palacios, quien se desempeña actualmente como titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Pero, del 2013 al 2014, fue responsable de la Fiscalía de Casos Complejos. Una oficina en la que el personaje del fiscal Bardales, interpretado por Óscar Alarcón, también trabaja y que da título al filme de Omar Forero.

Para Solano, el desafío actoral pasó por no tener ningún referente que la acompañe durante el desempeño de su papel. “No tengo muchos amigos abogados, tampoco que sean fiscales y jueces. Empezar a conocer el personaje, ese fue el reto”, relató. En el caso de Alarcón, sin embargo, tener un hermano abogado le dio una imagen mental sobre la cual apoyarse. “Se me ocurrió pensar en él, en su parada, su comportamiento”, confesó.

Sin embargo, Omar Forero les pidió que se alejen de la sobreactuación y, por el contrario, se enfoquen en “no actuar”. “El principal consejo era no actuar. Porque no somos actores. La idea era no sentir una sobreactuación absurda. Y si el cásting estaba relacionado al hecho de que hablas o caminas de una manera, eso era lo que les interesaba”, refirió Alarcón a RPP Noticias.

Lady Solano hace su debut actoral en "Casos complejos", último filme de Omar Forero. | Fuente: Difusión

UN GUION COYUNTURAL



Más allá de que "Casos complejos" se inspire en un caso real, el guion dialoga con una situación que, aunque combatida, se mantiene vigente en Trujillo. Puede verse como una fotografía del momento en que la ciudad enfrentó sus peores olas de criminalidad. Como afirmó Lady Solano a RPP Noticias: "El tema gira en torno al crimen organizado, a las bandas de extorsionadores, y sí está muy latente en Trujillo. Todo solía ser cobro de cupos, extorsiones..., todas las tiendas, hasta las más pequeñitas, sufrían extorsiones. Todo lo que leímos ahí (en el guion) se leía en los periódicos".

Por su parte, Alarcón señala que, aunque estas circunstancias continúan siendo parte del día a día trujillano, él se acercó al guion como quien lee una ficción con picos dramáticos. "La historia la leí como una novelita. Tiene drama, intensidad. Una ficción intensa", señaló.

Sin embargo, la propuesta no se deja aplastar por la seriedad de una coyuntura dramática y explora el humor como un contrapeso. "Es una película que tiene humor, no es su esencia, pero por ese lado te hace disfrutarla. Ciertamente, es una cinta consciente, con un contenido importante, pero la narración te lleva por momentos dramáticos, por momentos de humor, como un gancho para que la gente conecte con 'Casos complejos'”, agregó el novel actor.