Allá por el 2012, a la realizadora peruana Delia Ackerman se le ocurrió poner en valor la riqueza de nuestros alimentos originarios con un documental que registrara al actor Giovanni Ciccia a lo largo de su proceso por comer de manera más saludable. "Pero él comenzó a comer mejor antes que yo empiece a rodar", contó la directora a RPP Noticias.

No obstante, este interés por los insumos nativos se mantuvo patente en la cineasta. Por eso, inspirada por la "emoción de ver cuántos productos originarios del Perú" existen, decidió iniciar en el 2013 el rodaje de un documental que posara su mirada sobre todos los temas que encadenados al cambio climático y su impacto en la producción de dichos alimentos.

Tras nueve años de trabajo, el resultado es "Hatun paqcha, tierra sana", un documental que aborda tópicos tan diversos y dialogantes entre sí como la seguridad alimentaria, la salud, el cambio climático, la tala ilegal, la ganadería, el monocultivo, etcétera. "'Hatun paqcha' quiere decir gran casacada, porque para la cosmovisión andina el agua es el origen de una visión ambientalista", explicó Delia Ackerman.

Ganadora del premio del público a mejor película en el Festival de Cine de Lima 2021, y también del galardón al medio ambiente en el Toronto Women Film Festival, "Hatun paqcha, tierra sana" fue coproducida por la Universidad de Lima y se suma como el cuarto proyecto de Delia Ackerman, quien tiene en su producción títulos como "Volviendo a la luz", "Las manos de Dios" y "Esas voces que curan".

No es un documental que privilegia la mirada del autor, sino la exposición de los especialistas e involucrados en el tema. ¿Se impacta más guardando esa distancia como documentalista?



Las voces de estas personas involucradas, tanto campesinos como académicos, antropólogos, cocineros... eran tan importantes que intervenir ahí desde una mirada reflexiva no tenía lugar, porque habían muchos temas importantes para crear el debate y hablar del futuro que nos espera. Mi voz poética está al comienzo y al final, lo demás he tratado que de una manera orgánica se enlace y dé lugar a un tema y al otro sobre el drama que nos está tocando vivir como especies y peruanos para poder proteger esta biodiversidad.

El reto de contarlo todo

Entre los testimonios de expertos, aparecen imágenes de diversos paisajes del Perú que habla, además de nuestra belleza geográfica, sobre nuestra riqueza agrícola. ¿Qué desafíos a nivel visual debió atravesar la producción?

Muchísimos. Cada lugar es muy remoto y acceder a ellos implicaba un gasto inmenso, desplazamiento de equipos y personas, y el tiempo era muy corto, entonces no podiamos desarrollar profundamente como hubiese querido. También era consciente de la duración que puede tener una película. Estoy ahora en la realización de una versión corta para televisión, pero pese a todo el material que tengo —incluso para producir una serie—, no podía profundizar en los beneficios de la maca, por ejemplo. Son roces con la biodiversidad, mostrando esa riqueza, insinuándola, y dirigir la reflexión hacia la consciencia de esta riqueza en el compromiso y el rol que juegan los campesinos y la amenaza que enfrentan por la seguridad alimentaria y la salud.

Con tantos temas, que incluyen la nutrición, la salud, la agricultura, el conocimiento ancestral, el cambio climático... ¿no se corría el riesgo de perder el norte?

Sí, hubo muchas cosas que no están. A pesar de todo, tuve que sacar cosas, como profundizar en los valores proteicos de las cosas que es lo que me apasiona. Las capacidades que tiene el camu-camu para aportar vitamina C, el cacao para la serotonina y el sacha inchi... Eso fue un poquito dejado de lado por el gran tema, que era: cómo hacemos que este gran tesoro sobreviva, que nuestra sociedad esté bien nutrida, que los campesinos sigan interesados en el campo y sembrar variedades. Trato de priorizar algunos temas, pero sin dejar de lado los principales, encadenándolos. Un tema me lleva a otro, el gran reto fue que sea orgánico y no el típico documental clásico narrativo, donde hay una voz en off que va explicando lo que pasa. No es descriptivo.

Contra el monocultivo y los transgénicos

"Hatun-paqcha" realza la importancia de la agricultura familiar por encima del monocultivo.

De todas maneras. El monocultivo arruina la tierra, no respeta tanto lo que es la variedad de cultivos, los suelos se deterioran muy fácil. Este no es un país para monocultivos. Sí en la costa, pero no en la sierra, donde, en su mayoría, los campesinos hacen agricultura familiar. Creo que es muy importante para la biodiversidad.

¿Qué tan lejos estamos de convertir la agricultura familiar en un tema más urgente en la agenda medioambiental?

Creo que estamos a un paso, porque cada vez hay más consciencia de que se tiene que trabajar en conjunto. Los ministerios en conjunto, todos deben trabajar juntos para crear las condiciones de que el campo sea un negocio rentable. El apoyo del Estado, la sociedad, la empresa privada... todos juntos, tomando conciencia, debatiéndolo, creo que estamos más cerca que antes. Desde el boom gastronómico, se tomó consciencia de la importancia de los productos nativos del Perú como platos especiales, pero también de la importancia que tienen los campesinos en su rol como conservadores.

Como directora de un documental sobre la relevancia de los productos nativos, ¿cuál sería tu posición frente a los alimentos transgénicos?

Este no es un país para transgénicos. No estoy en contra de los transgénicos a priori, porque pienso que en algunas cosas se puede producir algunas mejoras para la alimentacion y producción, pero acá es muy peligroso. Creo que el Perú debe seguir siendo libre de transgénicos, porque hay que defender nuestra diversidad. Y poner en relevancia que somos un país originario de tantos productos que no hay en el mundo. Hay mucha labor en mantener la diversidad más allá del monocultivo y el transgénico.

