“La civil”, de la Muestra Aclamadas y "Esquirlas" de la Competición Documental | Fuente: Composición (Festival de Cine de Lima)

Uno de los delitos más depravados del narcotráfico es el secuestro con tortura. Porque no solo el que está privado de su libertad sufre, sino que la angustia también se apodera del entorno familiar. En “La civil”, la mexicana Teodora Mihai retrata la historia de Cielo (una soberbia Arcelia Ramírez), madre de familia del norte de México cuya hija menor de edad ha sido secuestrada. La nula acción policial origina que ella investigue por su propia cuenta en una ciudad donde gobierna la violencia.

De una impecable estética gracias al uso del steadicam, que le dota de una factura más real, “La civil” también atrae por su fuerza narrativa. Sus más de 140 minutos de duración no dan tregua para el respiro, gracias a un ambiente hostil, lleno de corrupción, traiciones, violaciones a los derechos humanos y muertes. Contrario a su cautivante argumento, la película posee artimañas de guion y momentos inverosímiles, chirriantes, que le van quitando peso a la trama, sobre todo hacia la media hora final, donde la historia desemboca hacia lo incrédulamente esperanzador. A pesar de ello, este filme, que forma parte de la ‘Muestra Aclamadas’, es uno de los más interesantes del Festival de Cine de Lima 2021.

"La civil", película que forma parte de la Muestra Aclamadas del Festival de Cine de Lima 2021 | Fuente: Urban Distribution International

"Esquirlas"

En 1995, Natalia Garayalde era una niña que, con su cámara Sony 8 mm comprada por su papá, filmaba todo lo que veía. Ese mismo año, la Fábrica Militar de Río Tercero en Córdova, Argentina, sufrió una explosión que provocó que miles de proyectiles impactaran en las casas y los ciudadanos, dejando muertos y heridos. La pequeña Natalia lo grabó todo. Y dos décadas después, utiliza ese material para mostrar cómo una ciudad quedó golpeada por un delito que se quiso disfrazar de accidente.

Contraria a las estructuras informativas propias del reportaje televisivo, “Esquirlas” es un filme íntimo, personal y reflexivo, conformado casi en su totalidad con material casero. Empieza con imágenes grabadas por la propia Natalia durante su infancia, llenas de bellos episodios familiares, para luego llevarnos a los minutos siguientes de la desgracia, con escenas terroríficas, casi apocalípticas, de gente corriendo despavorida. Maravilloso ver filmaciones tan bien registradas por una niña de tan solo 12 años, presagio de su verdadera vocación.

"Esquirlas", película que forma parte de la Competencia Documental del Festival de Cine de Lima 2021 | Fuente: Punto de Fuga Cine

En esta película que forma parte de la ‘Competencia Documental’ del Festival de Cine de Lima, observaremos también a Garayalde jugando a ser periodista mientras va captando testimonios de los pobladores. O imágenes de archivos de reportes de la época, con presencia de familiares en busca de justicia, sospechas de la explosión y hechos explicativos donde incluso vemos a autoridades como la del entonces presidente Carlos Menem. “Esquirlas” se sostiene por su solidez narrativa, contando una historia para descubrir una verdad trágica, pero sin lograr cerrar heridas.

