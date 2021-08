El Festival de Cine de Lima 2021 tiene entre su oferta las cintas "Las siamesas" y "Las mejores familias". | Fuente: Composición (Festival de Cine de Lima 2021)

La relación entre madre e hija puede ser dichosa o tensionada, todo depende de cómo se forja con el tiempo. De transitar por el camino de la hostilidad, llegará un momento en que el estallido terminará de romper el frágil vínculo filial. “Las siamesas”, película de la argentina Paula Hernández seleccionada en la Competencia Ficción del Festival de Cine de Lima 2021, nos va exhibiendo ese proceso de detonación mediante la historia de Estela y su madre Clota, quienes tienen que realizar un viaje juntas para ver los departamentos que recibió Estela de su difunto padre. El trayecto será una pesadilla para la hija, puesto que Clota es una mujer irritante, que se quejará de todo lo que ve a su paso. Pero ese carácter insoportable de Clota, desfogado en Estela, parecería tener un motivo, que es la explicación metafórica del título de esta película: pensar que su hija pertenece a su cuerpo y no debe despegarse de ella.

"Las siamesas" es un filme dirigido por la argentina Paula Hernández que explora una relación tirante entre madre e hija. | Fuente: Festival de Cine de Lima 2021

El mayor acierto de Paula Hernández es mostrarnos los conflictos emocionales de ambos personajes a través de primeros planos que irán creando una atmósfera sofocante a la película. Otro logro es que las miradas de aversión, los momentos incómodos, los diálogos hirientes y las discusiones bizantinas son fotografiadas en tonos de luz baja para reflejar tristeza y dolor. O cuando se utilizan las luces rojas del bus para darle un aspecto pesadillesco al viaje: recursos empleados de forma brillante, capaces de potenciar la narrativa del filme. Vale sumarle también las magníficas actuaciones de Rita Cortese y Valeria Lois, quienes exhiben de manera admirable esos cambios de ánimos exigidos por sus personajes, que pasan de la calma a la exaltación en cuestión de segundos. Por todo lo dicho, “Las siamesas” es uno de los platos más fuertes del festival.

"Las mejores familias"

Son pocas las comedias peruanas que han quedado en el recuerdo como grandes films: “Todos somos estrellas” o “El destino no tiene favoritos” —por mencionar a dos— tuvieron esa dicha. Lastimosamente, la última película del cineasta peruano Javier Fuentes-León, a pesar de poseer alguno que otro momento divertido, cuenta con los requisitos para ser fugaz. Y es que, si bien lo más rescatable de “Las mejores familias” era que tenía la intención de parodiar la clase aristocrática limeña, utilizando un almuerzo familiar donde se revelara un oscuro secreto, todo se va derrumbando cuando lo absurdo, en vez de continuar su camino, da un giro hacia el drama, consiguiendo que la historia busque una seriedad innecesaria.

"Las mejores familias" marca una incursión de Javier Fuentes-León en la comedia. | Fuente: Festival de Cine de Lima 2021

Otro aspecto que la vuelve fallida son algunos momentos forzados, como el uso de su cámara lenta, recurso superfluo que no aporta nada a lo que requiere la escena. También está el excesivo e insólito número de personajes, algunos de los cuales parecen no tener objetivo en la trama. Por lo antes expuesto, causa extrañeza que esta producción peruana-colombiana forme parte de la Competencia Oficial. “Las mejores familias” se verá como un lapsus en la carrera del director de las más que interesantes “Contracorriente” y “El elefante desaparecido”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.