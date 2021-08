Festival de Cine de Lima 2021: “Noche de fuego” y “Casa de antigüedades” [Crítica] | Fuente: Composición (Festival de Cine de Lima 2021)

Las zonas rurales son las más golpeadas por el narcoterrorismo. La imponente naturaleza es la guarida perfecta de los delincuentes para producir droga y operar el caos. La gente del pueblo es la que más sufre, como bien retrata la mexicana Tatiana Huezo en “Noche de fuego”, película de la 'Competencia Ficción' del Festival de Cine de Lima 2021. El filme nos narra el drama de tres niñas que deben vivir en constante aguardo en un poblado de Sierra México, para no ser víctimas de la explotación sexual ejecutada por el narcotráfico. Las autoridades lucen ausentes en este lugar raptado por la criminalidad.

Entre sus puntos fuertes, “Noche de fuego” aborda el relato desde la masculinización de las niñas, simbolizado a través de la mutilación del cabello. Decisión que, aparte de ser una medida de protección ante la alerta del secuestro, conducirá a las protagonistas a mantenerse dentro de la inocencia, lo que reprime todo despertar sexual durante la etapa de pubertad. Destaca, además, sus diversos momentos de simbolismos, así como sus fascinantes imágenes combinadas con sonidos orgánicos. También prepondera su intensa y violenta historia con el correr del metraje, pero sin caer en lo efectista. Un excepcional filme que se sitúa entre lo mejor del cine latinoamericano de la actualidad.

“Noche de fuego”, película de la Competencia Ficción del Festival de Cine de Lima 2021. | Fuente: Pimienta Films

“Casa de antigüedades”

“Casa de antigüedades”, de João Paulo Miranda Maria, cuenta la historia de Cristovam, hombre afrodescendiente (un inexpresivo Antonio Pitanga) que labora para una empresa de lácteos, ubicada en una antigua colonia austriaca del sur de Brasil. Cristovam descubrirá una casa abandonada llena de objetos que, además de llevarlo a recordar sus orígenes, iniciará una serie de momentos incómodos y agresivos.

“Casa de antigüedades”, película de la Competencia Ficción del Festival de Cine de Lima 2021. | Fuente: Bossa Nova Films

Este filme brasilero, que forma parte de la 'Competencia Ficción' del Festival de Cine de Lima 2021, bebe de los géneros fantásticos y terror. Atrae por su tratamiento visual, con una fotografía que estiliza sus imágenes durante el día y que satura de verdes y azules la noche. Impresiona por su ambiente perturbador, lleno de xenofobia y racismo, que funciona como representación política de las últimas elecciones presidenciales de Brasil. Inquieta con su exhibición de niños y adultos de aspecto escalofriante, con miradas punzantes y déspotas. Lástima que todo se diluya con escenas repletas de innecesario sadismo y exagerados simbolismos de denuncia social que resultan manidos. Por todo lo dicho, “Casa de antigüedades” es una película tan cautivante como irregular.

