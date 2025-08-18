Festival de Cine de Lima 2025: 'O agente secreto', 'Runa Simi' y todas las películas ganadoras

La brasileña O agente secreto se coronó como gran ganadora del Festival de Cine de Lima 2025, en una edición que también premió a destacadas producciones peruanas como Runa Simi.
El cine latinoamericano se vistió de gala. Tras diez días de proyecciones con más de 100 películas, la edición 29 del Festival de Cine de Lima llegó a su fin el último sábado, consagrando a la brasileña O agente secreto como la gran ganadora de este año, mientras que el documental peruano Runa Simi se consolidó entre los títulos nacionales más premiados.
El jurado de la Competencia Latinoamericana de Ficción otorgó el premio a Mejor Película a O agente secreto, del director Kleber Mendonça Filho. La cinta fue reconocida por su potente propuesta visual, sonora y actoral, además de un sobresaliente diseño de producción que incorpora elementos inesperados para iluminar episodios traumáticos de la historia política y social de Brasil.
Por su parte, el Jurado de la Crítica Internacional también premió la película, resaltando su “magistral manejo de la puesta en escena”, su recuperación de una época marcada por la resistencia y la clandestinidad, y la agilidad narrativa con la que combina inquietudes artísticas y políticas.
¿De qué trata O agente secreto?
Ambientada en 1977, la película sigue a Marcelo, un experto en tecnología de poco más de 40 años que huye de su pasado. Llega a Recife durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero pronto descubre que la ciudad está lejos de ser el refugio que esperaba.
Mendonça Filho ya había triunfado en el Festival de Lima 2023 con Retratos fantasmas, que se llevó el trofeo a Mejor Documental. Además, este año brilló en Cannes, donde ganó a Mejor Director, mientras que Wagner Moura, protagonista de O agente secreto, fue distinguido como Mejor Actor.
La sorpresa de Runa Simi
En la Competencia Latinoamericana Documental, el premio principal fue para Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira. No obstante, la peruana Runa Simi, de Augusto Zegarra, fue la gran protagonista al obtener tres reconocimientos: una Mención Honrosa del jurado, el Premio del Público a la Mejor Película y el galardón de la OIT-Cinetrab a la Mejor Película Documental.
En la Competencia Peruana, Los inocentes, de Germán Tejada, se llevó el Premio del Jurado a la Mejor Película y el de Mejor Dirección. Además, por primera vez en el festival se entregó el galardón a la Mejor Película con temática LGTBIQ+, que recayó en Alma del desierto, de Mónica Taboada-Tapia.
Homenaje a Haydeé Cáceres
El momento más emotivo de la ceremonia fue el homenaje a la actriz peruana Haydeé Cáceres. El actor y director Alberto Ísola presentó el reconocimiento describiéndola como una artista “absoluta y asombrosa”, capaz de crear personajes “siempre vivos y creíbles” gracias a su profundo amor por la vida, por el país y por la profesión.
Entre aplausos, Cáceres recibió el trofeo Spondylus tras una carrera de 56 años en cine, televisión y teatro, con títulos memorables como Viejas amigas, El corazón de la luna y Chabuca.
“Definiría mi trayectoria como una vida de responsabilidad, trabajo, lucha y, sobre todo, amor a mi profesión”, señaló en una grabación. Y al recibir el premio añadió: “Me siento feliz y honrada. No ha sido fácil. Cuando le dije a mis padres que sería actriz, me respondieron que los actores se mueren de hambre, pero yo decidí hacer de mi arte una profesión”.
Lista completa de ganadores del Festival de Cine de Lima 2025
Competencia Latinoamericana Ficción
- Premio del Jurado a la Mejor Película
O agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)
- Premio Especial del Jurado
Un poeta (Simón Mesa Soto)
- Mención Especial
La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes)
- Premio del Jurado a la Mejor Dirección
Sugar Island (Johanné Gómez Terrero)
- Premio del Jurado al Mejor Guion
Tomás Alzamora Muñoz y Javier Salinas (Denominación de origen)
- Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima
La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes)
- Premio del Jurado a la Mejor Fotografía
Juan Sarmiento (Un poeta)
Johan Carrasco (Punku)
Alván Prado (Sugar Island)
- Premio del Jurado a la Mejor Actriz
Jenny Navarrete (Querido Trópico)
- Premio del Jurado al Mejor Actor
Ubeimar Ríos (Un poeta)
Competencia Latinoamericana Documental
- Premio del Jurado al Mejor Documental
Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira)
- Mención Honrosa
Runa Simi (Augusto Zegarra)
Competencia Peruana
- Premio del Jurado a la Mejor Película
Los inocentes (Germán Tejada)
- Premio del Jurado a la Mejor Dirección
Los inocentes (Germán Tejada)
- Premio Especial del Jurado
Políticas familiares (Martín Rebaza Ponce de León)
- Premio Comunidad PUCP a la Mejor Película
1982 (García JC)
Premio del Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película
O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)
Premio del Público a la Mejor Película
Runa Simi (Augusto Zegarra)
Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+
Alma del desierto (Mónica Taboada-Tapia)
Otros premios del Festival de Cine de Lima 2025
Ministerio de Cultura del Perú
Premio a la Mejor Película Peruana
La memoria de las mariposas (Tatiana Fuentes Sadowski)
Asociación peruana de la prensa cinematográfica - Apreci
- Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción
Un poeta (Simón Mesa Soto)
O agente secreto (Kleber Mendonça Filho)
APC Signis Perú - Asociación De Comunicadores Monseñor Luciano Metzinger
Premio APC Signis Perú – Asociación de comunicadores Monseñor Luciano Metzinger de la Competencia Latinoamericana Ficción
Querido trópico (Ana Endara)
Organización Internacional del Trabajo – Cinetrab
- Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción
Sugar Island (Johanné Gómez Terrero)
- Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Documental
Runa Simi (Augusto Zegarra)
Nuna, Asociación de Directoras de Cine del Perú
Premio NUNA a la Mejor Directora Latinoamericana en competencia
El príncipe de Nanawa (Clarisa Navas)
17mo Filmocorto
- Premio del Jurado al Mejor Cortometraje
Noqaq Sonqoyqa Qanchis (Yanïnti Del Castillo y Maëlys Del Castillo)
- Premio del Jurado a Mejor Ópera Prima
Mamá Qocha (Elizabeth Borda)
- Mención Honrosa del Jurado
Cuando el cielo vuelva a ser azul (Omar Lucas)
Ojalá mañana salga el sol (Valeria Calmet)
- Premio de Preferencia del Público
Ojalá mañana salga el sol (Valeria Calmet)