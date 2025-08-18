Festival de Cine de Lima 2025: 'O agente secreto', 'Runa Simi' y todas las películas ganadoras

La brasileña O agente secreto se coronó como gran ganadora del Festival de Cine de Lima 2025, en una edición que también premió a destacadas producciones peruanas como Runa Simi.

El cine latinoamericano se vistió de gala. Tras diez días de proyecciones con más de 100 películas, la edición 29 del Festival de Cine de Lima llegó a su fin el último sábado, consagrando a la brasileña O agente secreto como la gran ganadora de este año, mientras que el documental peruano Runa Simi se consolidó entre los títulos nacionales más premiados.

El jurado de la Competencia Latinoamericana de Ficción otorgó el premio a Mejor Película a O agente secreto, del director Kleber Mendonça Filho. La cinta fue reconocida por su potente propuesta visual, sonora y actoral, además de un sobresaliente diseño de producción que incorpora elementos inesperados para iluminar episodios traumáticos de la historia política y social de Brasil.

Por su parte, el Jurado de la Crítica Internacional también premió la película, resaltando su “magistral manejo de la puesta en escena”, su recuperación de una época marcada por la resistencia y la clandestinidad, y la agilidad narrativa con la que combina inquietudes artísticas y políticas.

Antes de Lima, 'O agente secreto' ya había brillado en Cannes 2025, donde fue una de las películas más comentadas.Fuente: Vitrine Filmes

¿De qué trata O agente secreto?

Ambientada en 1977, la película sigue a Marcelo, un experto en tecnología de poco más de 40 años que huye de su pasado. Llega a Recife durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero pronto descubre que la ciudad está lejos de ser el refugio que esperaba.

Mendonça Filho ya había triunfado en el Festival de Lima 2023 con Retratos fantasmas, que se llevó el trofeo a Mejor Documental. Además, este año brilló en Cannes, donde ganó a Mejor Director, mientras que Wagner Moura, protagonista de O agente secreto, fue distinguido como Mejor Actor.

El documental peruano 'Runa Simi' se convirtió en una de las cintas nacionales más premiadas en el Festival de Cine de Lima 2025.Fuente: PUCP

La sorpresa de Runa Simi

En la Competencia Latinoamericana Documental, el premio principal fue para Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira. No obstante, la peruana Runa Simi, de Augusto Zegarra, fue la gran protagonista al obtener tres reconocimientos: una Mención Honrosa del jurado, el Premio del Público a la Mejor Película y el galardón de la OIT-Cinetrab a la Mejor Película Documental.

En la Competencia Peruana, Los inocentes, de Germán Tejada, se llevó el Premio del Jurado a la Mejor Película y el de Mejor Dirección. Además, por primera vez en el festival se entregó el galardón a la Mejor Película con temática LGTBIQ+, que recayó en Alma del desierto, de Mónica Taboada-Tapia.

La actriz Haydeé Cáceres recibió el trofeo Spondylus en el Festival de Cine de Lima 2025 como reconocimiento a su trayectoria.Fuente: PUCP

Homenaje a Haydeé Cáceres

El momento más emotivo de la ceremonia fue el homenaje a la actriz peruana Haydeé Cáceres. El actor y director Alberto Ísola presentó el reconocimiento describiéndola como una artista “absoluta y asombrosa”, capaz de crear personajes “siempre vivos y creíbles” gracias a su profundo amor por la vida, por el país y por la profesión.

Entre aplausos, Cáceres recibió el trofeo Spondylus tras una carrera de 56 años en cine, televisión y teatro, con títulos memorables como Viejas amigas, El corazón de la luna y Chabuca.

“Definiría mi trayectoria como una vida de responsabilidad, trabajo, lucha y, sobre todo, amor a mi profesión”, señaló en una grabación. Y al recibir el premio añadió: “Me siento feliz y honrada. No ha sido fácil. Cuando le dije a mis padres que sería actriz, me respondieron que los actores se mueren de hambre, pero yo decidí hacer de mi arte una profesión”.

'Los inocentes', dirigida por Germán Tejada, fue otro de los títulos peruanos destacados en el Festival de Cine de Lima 2025.Fuente: PUCP

Lista completa de ganadores del Festival de Cine de Lima 2025

Competencia Latinoamericana Ficción

Premio del Jurado a la Mejor Película

O agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)



O agente Secreto (Kleber Mendonça Filho) Premio Especial del Jurado

Un poeta (Simón Mesa Soto) Mención Especial

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes)

Un poeta (Simón Mesa Soto) Premio del Jurado a la Mejor Dirección

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero)

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero) Premio del Jurado al Mejor Guion

Tomás Alzamora Muñoz y Javier Salinas (Denominación de origen)

Tomás Alzamora Muñoz y Javier Salinas (Denominación de origen) Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes)

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) Premio del Jurado a la Mejor Fotografía

Juan Sarmiento (Un poeta) Primera mención especial

Johan Carrasco (Punku) Segunda mención especial

Alván Prado (Sugar Island)

Juan Sarmiento (Un poeta) Premio del Jurado a la Mejor Actriz

Jenny Navarrete (Querido Trópico)

Jenny Navarrete (Querido Trópico) Premio del Jurado al Mejor Actor

Ubeimar Ríos (Un poeta)

Competencia Latinoamericana Documental

Premio del Jurado al Mejor Documental

Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira) Mención Honrosa

Runa Simi (Augusto Zegarra)

Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira)

Competencia Peruana

Premio del Jurado a la Mejor Película

Los inocentes (Germán Tejada)

Los inocentes (Germán Tejada) Premio del Jurado a la Mejor Dirección

Los inocentes (Germán Tejada)

Los inocentes (Germán Tejada) Premio Especial del Jurado

Políticas familiares (Martín Rebaza Ponce de León)

Políticas familiares (Martín Rebaza Ponce de León) Premio Comunidad PUCP a la Mejor Película

1982 (García JC)

Premio del Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película

O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)

Premio del Público a la Mejor Película

Runa Simi (Augusto Zegarra)

Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+

Alma del desierto (Mónica Taboada-Tapia)

'Bajo las banderas, el sol', de Juanjo Pereira, ganó el premio a Mejor Documental en la edición 29 del Festival de Cine de Lima.Fuente: PUCP

Otros premios del Festival de Cine de Lima 2025

Ministerio de Cultura del Perú

Premio a la Mejor Película Peruana

La memoria de las mariposas (Tatiana Fuentes Sadowski)

Asociación peruana de la prensa cinematográfica - Apreci

Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción

Un poeta (Simón Mesa Soto)

Un poeta (Simón Mesa Soto) Mención Honrosa

O agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

APC Signis Perú - Asociación De Comunicadores Monseñor Luciano Metzinger

Premio APC Signis Perú – Asociación de comunicadores Monseñor Luciano Metzinger de la Competencia Latinoamericana Ficción

Querido trópico (Ana Endara)

Organización Internacional del Trabajo – Cinetrab

Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero)

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero) Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Documental

Runa Simi (Augusto Zegarra)

Nuna, Asociación de Directoras de Cine del Perú

Premio NUNA a la Mejor Directora Latinoamericana en competencia

El príncipe de Nanawa (Clarisa Navas)

17mo Filmocorto

Premio del Jurado al Mejor Cortometraje

Noqaq Sonqoyqa Qanchis (Yanïnti Del Castillo y Maëlys Del Castillo)

Noqaq Sonqoyqa Qanchis (Yanïnti Del Castillo y Maëlys Del Castillo) Premio del Jurado a Mejor Ópera Prima

Mamá Qocha (Elizabeth Borda)

Mamá Qocha (Elizabeth Borda) Mención Honrosa del Jurado

Cuando el cielo vuelva a ser azul (Omar Lucas)

Ojalá mañana salga el sol (Valeria Calmet)

Cuando el cielo vuelva a ser azul (Omar Lucas) Ojalá mañana salga el sol (Valeria Calmet) Premio de Preferencia del Público

Ojalá mañana salga el sol (Valeria Calmet)

