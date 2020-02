Director de "La Foquita: El 10 de la calle" aseguró que Melissa Klug quería dar la "aprobación final" de la cinta. | Fuente: Composición (Instagram | Melissa Klug / Jefferson Farfán)

Un total de 205.736 espectadores convocó “La Foquita: El 10 de la calle” en sus primeros cuatro días en cartelera. La cinta basada en la vida de Jefferson Farfán, sin embargo, no estuvo ajena a las polémicas, incluso desde antes de su estreno.

La controversia surgió cuando Melissa Klug, expareja del futbolista, envió una carta notarial a la productora de la película del futbolista para advertir que las imágenes de sus hijos no podían aparecer en la cinta.

Incluso, según aseguró el director Martín Casapia, Klug quiso ver la cinta antes de llegar a las salas de cine. “En diciembre, cuando ella me manda una carta notarial y exige ver la película antes de ser exhibida. Quería dar la aprobación final”, dijo a las cámaras de “Magaly Tv: La Firme”.

APARICIÓN DE YAHAIRA PLASENCIA

En respuesta al reclamo de Melissa Klug, el productor de la película aseguró a RPP Noticias que los niños que aparecen en “La Foquita: El 10 de la calle” no eran los hijos de Jefferson Farfán, sino actores que los interpretan.

En ese sentido, el realizador cinematográfico afirmó que el mismo futbolista no quiso que sus hijos salieran en su película debido al acuerdo con su expareja. Incluso, armó un contrato para que así se hiciera.

Por otro lado, Casapia explicó, recientemente, las razones por las que no apareció en el filme Yahaira Plasencia, salsera que es vinculada sentimentalmente con el delantero del Lokomotiv. “Si no sale Melissa Klug, no podía salir Yahaira Plasencia tampoco”, indicó.

El director también descartó que Farfán le propusiera que la cantante de “Y le dije no” apareciera en alguna escena. “Es una película que va a durar para toda su vida. Era muy importante para él dejar las personas que él valora, que él quiere, su madre, su mánager, Paolo Guerrero también está”, puntualizó.