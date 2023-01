Con la selección peruana de fútbol, Jefferson Farfán es el segundo goleador histórico con 27 goles. | Fuente: Facebook

El exfutbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, entabló una denuncia por presunta estafa contra la productora New Century Films, encargada de distribuir la película sobre su vida, 'La Foquita: El 10 de la calle'.

Según la acusación, la compañía debía entregarle a él, y a la empresa Lfante Films, un pago de 2 millones de soles, pero el exdelantero de Alianza Lima sostiene que solo ha recibido 1 millón 86 mil soles.

Cristian Navarro, abogado de Farfán, dijo que la denuncia ha sido presentada bajo los cargos de apropiación ilícita y estafa agravada. El monto que solicitan es de un millón 700 mil soles.

"Lo que debe ser de interés público sobre esta situación es una presunta apropiación de parte de la empresa New Century Films... Al no haber obtenido las ganancias por la distribución de la película que proyectaba su vida, mi patrocinado se ha visto agraviado de manera económica por los montos que hemos señalado en la denuncia", dijo el letrado a América TV.





La respuesta de New Century Films

Ante la denuncia, Jorge Licetti Humphery, representante de New Century Films, aseguró que la compañía no tiene una deuda con Jefferson Farfán y que tampoco existe un contrato con el exfutbolista que afirme lo contrario.

"Yo no le debo nada a nadie, ni a Farfán ni a Lfante Films ni a nadie. Entonces, (Jefferson Farfán) tiene que reclamarle a Lfante Films, no porque lo digo yo, sino porque tiene un contrato con Lfante. El contrato no lo tiene conmigo; si tiene un contrato conmigo, que lo muestre", declaró a América TV.

El caso está en manos de Angelo Llantoy Barboza, titular del cuarto despacho de la segunda fiscalía penal de Surco, quien abrió investigación el 6 de enero último. Actualmente, quedan menos de 60 días para poder resolver esta denuncia.

'La Foquita: El 10 de la calle' ganó premio en el Oniros Film Awards



En septiembre de 2020, la cinta peruana 'La Foquita: El 10 de la calle', sobre la vida del futbolista Jefferson Farfán, consiguió el premio a Mejor Película Biográfica en el festival italiano Oniros Film Awards.

El director Martín Casapía se mostró entusiasmado con el galardón. "Tenemos un agente de distribución que maneja nuestras películas y llegó esta oportunidad en Oniros Film. Ahora estará recorriendo una etapa festivalera", indicó a RPP Noticias.

Jefferson Farfán también compartió la noticia de su triunfo a través de su cuenta en Instagram. "Ganamos. Gracias a todos", escribió el futbolista, en sus stories, acompañados de tráilers de la cinta.

