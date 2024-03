'La herencia de Flora': el legado de Flora Tristán y el último papel de Diego Bertie en el cine

La vida de Flora Tristán llega a la pantalla grande bajo la dirección del cineasta Augusto Tamayo, quien celebra cinco décadas dedicadas al cine. La película La herencia de Flora, protagonizada por Paloma Yerovi y Diego Bertie, se estrena en cines desde el 7 de marzo, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.



Aunque el inicio nos advierte que el guion, escrito por Jimena Ortiz de Zevallos y adaptado por Tamayo, se tomó varias licencias creativas para recrear la vida de la famosa escritora y pionera del feminismo, el filme supone el redescubrimiento de un personaje del que se habla poco, o quizás no tanto como se debería hablar.



A Tamayo le tomó tres años concretar este proyecto. “A veces uno piensa que te superan las posibilidades de hacer cine en el Perú, pero trato de estar a la altura”, reflexiona en una conversación con RPP. También destaca que "contar una biografía es más complicado porque implica un mayor desafío al narrar", y que esta producción fue compleja debido a que tiene muchos elementos.

¿De qué trata La herencia de Flora?

La película La herencia de Flora nos presenta a Flora Tristán, la hija de un peruano acaudalado y una francesa pobre, y su viaje de Francia a Perú para escapar del maltrato de su esposo y reclamar lo que considera su herencia familiar. Sin embargo, al llegar a Arequipa, sus sueños se ven truncados cuando su tío solo le asigna una pensión menor y no lo que ella considera justo.



Ante la necesidad de hacer algo más significativo con su vida, y tras presenciar las abrumadoras diferencias sociales entre razas y clases, así como la persistencia de la esclavitud, al regresar a Francia, Tristán decide convertirse en escritora e iniciar una lucha por los derechos de los obreros y las mujeres.

De izquierda a derecha, Rodrigo Palacios, Paloma Yerovi y Vasco Rodríguez en 'La herencia de Flora'.Fuente: Difusión

Flora Tristán, una mujer adelantada a su época

Paloma Yerovi, protagonista de esta historia, resalta la fuerza de Flora Tristán, una mujer que hace 200 años, teniendo todo en su contra y estando sola, se permitió soñar con un mundo más justo para su género. “La contemporaneidad de Flora aún me asombra. Es increíble cómo tuvo esa fuerza inquebrantable para cruzar el mundo y luchar por sus sueños”, cuenta.



“La película trata de decir que todavía falta muchísimo”, reflexiona Augusto Tamayo. Destaca que muchos temas que enfrentó Tristán en su tiempo, como la falta de oportunidades de la mujer en una sociedad controlada por el hombre, lamentablemente siguen vigentes.

"Intento que la gente conozca quién fue Flora Tristán y lo que sigue signiticando como símbolo", añade.

Vanessa Saba interpreta a Eleonor Blanc en 'La herencia de Flora'.Fuente: Difusión

Los amores de Flora Tristán

La herencia de Flora también profundiza en los amores de Flora Tristán. Uno de ellos, y quizás el más polémico, fue su relación con la aristócrata polaca Olumpe Chodzko, interpretada por Jimena Lindo, la cual se retrata en la intimidad de la alcoba. "Una de las cosas que más me gustan como actriz es la conquista de la libertad', explica Lindo. “Lo hice porque me dio la gana".



Por su parte, Yerovi destaca la idoneidad de Jimena para el papel: "No hay nadie mejor que Jimena para interpretar ese personaje". "Es una actriz muy profesional. Ambas nos dejamos llevar y cumplimos con lo que debíamos hacer. Creo que esa libertad que ella se permitió es la misma que yo también me permití para que Flora pueda tener diferentes matices. ¿Por qué no?", comenta.

Diego Bertie interpreta al capitán Chabrie en 'La herencia de Flora'.Fuente: Difusión

La herencia de Flora, dedicada a Diego Bertie

Además de Flora Tristán y Paloma Yerovi, uno de los protagonistas de La herencia de Flora, en más de un sentido, es el desaparecido actor Diego Bertie, quien falleció en agosto de 2022 y a quien Augusto Tamayo dedicó esta película. Bertie interpreta al capitán Chabrie, quien siente un amor profundo por Tristán desde que la conoce.



“Fue un extraordinario actor, lo admiré siempre. Ha sido un honor, un poco triste, que este trabajo sea también parte de su legado”, dice Tamayo. “La película trata de contar la historia de Flora, pero también, por las circunstancias, del legado que deja Diego (...) Él brilla, como en todo lo que hizo. Es un actor con una dimensión importantísima en el cine, el teatro y la televisión peruana”.



Tras presentar la película, sus compañeros de reparto también recordaron a Diego Bertie, evidentemente conmovidos aún por su partida.

“Creo que este es uno de sus trabajos más hermosos que he visto”, comentó Jimena Lindo, mientras que Mónica Sánchez agregó: “Nos dejó un papel fantástico”.



“Diego no solo fue un compañero de trabajo, fue un gran amigo”, apuntó Paloma Yerovi. “Diego fue muy sensible en el proceso de creación de personajes, para que no sean personajes, sino personas llenas de contrastes (...) Para mí fue un privilegio trabajar con él".

El elenco de 'La herencia de Flora' recordó al desaparecido Diego Bertie durante la presentación de la película.Fuente: Difusión

