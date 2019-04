Manuel Gold interpreta a "Thiago" en la película "Papá Youtuber". | Fuente: RPP Noticias

Rómulo (interpretado por Carlos Carlín) tiene una vida estable: un trabajo desde hace 30 años en el que vende seguros; dos hijos y una esposa que se encuentra esperando un bebé. Sin previo aviso, un nuevo jefe entra a su empresa, cuando esta se fusiona con otra y lo primero que hace es despedirlo.

Thiago, el jefe inestable y divertido, es interpretado por Manuel Gold, quien asegura que actuar de “el malo de la película” le dio la posibilidad de explorar sin límites. “Me gusta haber interpretado a un malo. Me divirtió mucho hacer mi personaje… es como un malo pero un malo divertido. Te da la posibilidad de hacer un montón de cosas, me gustó porque siento que un villano no tiene límites”.

Manuel y Carlos se reencuentran después de 10 años. La última vez que trabajaron fue en una obra de teatro llamada “Volpone”, en el Teatro Británico y, además, junto a Alberto Ísola. “Mi personaje es bien inestable, hace cosas inesperadas. No sabes muy bien qué va a decir o cuándo va a parar. No tiene principios o valores arraigados”, comenta Gold.

ENFRENTARSE A LA VIDA

Gold describe a Rómulo como un hombre divertido y humano, que al atravesar un momento crítico, decide convertirse en YouTuber para solucionar sus problemas económicos. “Se enfrenta a una tecnología nueva que él no ha necesitado y por eso recurre a sus hijos que son una nueva generación”, explica.

Además, también se da cuenta que tener una familia es complicado y que no todo es tener estabilidad económica. “Él siente que para poder salvar a su familia tiene que salvarlos por el lado económico y empieza a descuidar otros aspectos: las necesidades de sus hijos, de su esposa y eso genera conflictos que tienen que ser solucionados. Eso es lo difícil de la vida: balancear todo; familia amigos, trabajo. Creo que por ese lado la gente se va a identificar, porque todos nos hemos encontrado en una situación crítica en algún momento de nuestras vidas”, refiere.