Merly Morello protagoniza el cortometraje "Olvido". | Fuente: Sudaca

La carrera actoral de Merly Morello despegó con la teleserie "De vuelta al barrio", donde interpreta a la dulce Liliana guerra, pero recientemente ha venido explorando otros roles en pequeñas producciones. Es el caso reciente de "Olvido", cortometraje que protagoniza junto al actor Gabriel Rondón.

Producida por Sudaca, la productora responsable de la exitosa serie web "Atrapados: divorcio en cuarentena", el corto que ya terminó de rodarse fue hecho con el apoyo de la Universidad UPAL y significó el debut en la dirección del ingeniero de sonido chileno Rodrigo Sáez.

"Poco a poco he agarrado más confianza, a raíz de dirigir varios videos musicales, y empecé a ver un poco más el lado de la parte visual. Siempre me gustó la parte estética", sostuvo el realizador en un comunicado de prensa, donde también se informó que se espera que el cortometraje haga su ingreso a festivales en los próximos meses.

Sinopsis de "Olvido"

En "Olvido", Merly Morello encarna a una mujer que se encuentra en una plaza sin saber dónde está y cómo llegó ahí, hasta que un hombre (Santiago Rondón) decide ofrecerle su ayuda.

Este corto de ficción fue guionizado y producido por Sáez, quien sobre llevar adelante su proyecto señaló: "De la parte técnica, creo que hoy en día se democratizó todo, y con pocos elementos se pueden contar historias muy buenas".

Con solo 17 años, Merly Morello se encuentra entre las figuras más populares de la serie "De vuelta al Barrio" y "Atrapados". Anteriormente, participó en el corto "Puñalada", dirigido por Samuel Sunderland, su compañero de reparto en la serie de América.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.