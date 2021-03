El documental "Prueba de Fondo" estará disponible en Vimeo hasta el 31 de marzo. | Fuente: Difusión

"Prueba de Fondo", el documental sobre la maratonista peruana Inés Melchor, vuelve a estar disponible; pero en esta ocasión por streaming. Hasta el 31 de marzo, se podrá ver a través de Vimeo y parte de lo recaudado se destinará a apoyar a las ollas comunitarias.

En el marco del Mes de la Mujer, el largometraje regresa para el disfrute del público desde cualquier país. Se podrá alquilar por S/.15 (US$ 4) quedando disponible por 48 horas.

El 30% de lo recaudado se destinará a la Olla Común Jehová Jiréh (San Juan Lurigancho) y al colectivo Manos a la Olla para fortalecer su lucha contra el hambre en pandemia.

"Prueba de Fondo" muestra el esfuerzo diario de nuestras maratonistas andinas por convertirse en las más destacadas del continente. El equipo de producción del documental acompañó a Inés Melchor (récord sudamericano de maratón) por más de dos años y la registró en diversos momentos de su vida en Huancayo, Lima, Río de Janeiro (Brasil) y Santiago de Chile.

Los realizadores pasaron más tiempo conviviendo con la maratonista que grabándola. "En una ficción tienes el control de la situación. Acá no, [cuando la acompañábamos a alguna competencia] a veces no sabías si Inés iba a ganar o no. Pensabas que iba a ganar seguro, pero no podías predecir lesiones", contó la productora Fiorella Mazzini en una entrevista pasada con RPP Noticias.

Desde la producción consideran que esta es una buena oportunidad para convocar al público que no ha tenido acceso a la película, así como también a las colectividades peruanas radicadas en el exterior. Asimismo, recalcan que los espectadores con sus entradas estarán apoyando a las ollas comunitarias en este difícil contexto de pandemia de la COVID-19.

"Prueba de Fondo" obtuvo el Premio del Público en el 22 Festival de Cine de Lima. La cinta nacional ha sido exhibida en festivales de México, Argentina, EEUU, República Dominicana.

Puedes acceder al documental a través del siguiente link: https://vimeo.com/ondemand/pruebadefondo