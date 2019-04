El 6 de junio se estrenará el documental "Prueba de fondo" sobre la deportista Inés Melchor. | Fuente: Difusión

Inés Melchor es una fondista peruana, de 32 años, quien posee el récord sudamericano en la maratón con un tiempo de 2:26:48. Melchor es, además, multicampeona panamericana y sudamericana de atletismo, por lo que fue elegida, en el 2003, como la mejor atleta peruana.

Su trayectoria y esfuerzo fue plasmado en el documental "Prueba de fondo" que obtuvo el galardón del público en el Festival de Lima 2018. Finalmente, la cinta tiene fecha de estreno.

El filme, titulado “Prueba de fondo”, se estrenará el próximo 6 de junio y se podrá ver en varias salas de cine a nivel nacional. Rodado en Río de Janeiro, Lima, Huancayo y Santiago de Chile, esta película es el resultado de tres años de trabajo junto a la deportista.

El equipo de grabación la acompañó a Inés Melchor en sus entrenamientos, competencias y, sobre todo, en su proceso de recuperación tras sufrir una lesión. “Siempre que me he trazado un objetivo, una meta, siempre me ha gustado cumplirla. De alguna manera todas las personas debemos tener un sueño y ese sueño son los objetivos y metas que tenemos para adelante”, sostiene en el tráiler del documental.

Además de la fondista, el largometraje incluye también la historia de Daisy y Lucero Chocca. Las dos jóvenes atletas, como muchas de la región andina, migran hasta la ciudad de Huancayo para convertirse en maratonistas profesionales al igual que Melchor.

“En ellos el deporte excede las funciones de recreación y se torna un vehículo de movilidad social. Con este trabajo buscamos también reivindicar el lugar del deporte en la mirada social. Más que entrenamientos o competencias, aquí también hay historias de lucha. Inés es un gran ejemplo de ello”, afirman Oscar Bermeo y Christian Acuña, directores del documental "Prueba de fondo".