‘Raíz’ alista su estreno en Perú tras su recorrido por Berlinale y otros festivales del mundo: “El quechua es identidad”

Nely Huayta, Richard Taype y el joven Albert Merma compartieron en RPP los detalles sobre el rodaje en Cusco y la emoción de llevar la cultura andina a las pantallas del mundo e invitaron al congresista Alejandro Cavero a ver la película.

Los protagonistas de la película Raíz, dirigida por Franco García y filmada a más de 4 800 metros sobre el nivel del mar, visitaron el programa Siempre en casa, de RPP, para compartir detalles sobre esta producción que ha recorrido el mundo con gran éxito y que llega este jueves 16 de octubre a los cines peruanos.

‘Raíz’: un orgullo quechua

La actriz Nely Huayta, quien interpreta a la madre de Feliciano (Alberth Merma), el protagonista de la cinta, inició la entrevista saludando en quechua y expresó su alegría por regresar al país tras una extensa ruta por festivales internacionales.

“Somos de la película Raíz, estamos viniendo a presentarla después de nuestra ruta festivalera por el mundo; ahora toca la casa”, dijo emocionada. Asimismo, contó que comenzó su carrera en la radio quechua de Puno y que Raíz marca su primer largometraje de ficción. La película ha recibido 17 premios internacionales y ha sido exhibida en 78 festivales de cine, incluyendo la Berlinale en Alemania.

“Muchas veces nos han dicho que nuestra lengua originaria desaparecerá, pero somos una lengua que resiste a través de los años. Imagínate los países que nos han visto. En China, Alberth recibió su premio a Mejor Actor”, comentó con orgullo.

Huayta también destacó la organización del equipo técnico: “Todo estaba en orden, el plan de rodaje, la preproducción. Eso hizo posible un proyecto tan grande y costoso. Estoy agradecida con este staff”.

Richard Taype: “Nuestro cine está creciendo”

El actor Richard Taype, quien interpreta a Abel, el padre de Feliciano, expresó su orgullo por el reconocimiento internacional del filme:

“Llevamos nuestra cultura de Perú a otros países para que nos conozcan. Me gustaría que los congresistas lo vean y digan que nuestro cine peruano está creciendo. Invitamos al congresista Cavero para que la vea”, señaló en referencia a Alejandro Cavero quien criticó que el Estado dé dinero a cineastas, a través de concursos, para financiar el cine peruano.

Como se recuerda, en declaraciones a la prensa, Cavero mencionó que sí puede haber estímulos para las películas nacionales, pero para él “no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada”. Sin embargo, sus afirmaciones son equivocadas ya que Retablo, Wiñaypacha, La Teta Asustada, Contracorriente, Las Malas Intenciones, La Casa Rosada, Canción sin Nombre y ahora Raíz, han recibido premios internacionales y son reconocidos en el extranjero.

Alberth Merma: el joven protagonista que conquistó al mundo

Con apenas 14 años, Alberth Merma se ha convertido en una revelación del cine nacional. El joven actor contó que al inicio se sintió nervioso durante las grabaciones ya que lo hizo con solo 10 años, pero su entusiasmo y carisma lo llevaron a obtener dos premios internacionales como Mejor Actor.

“Cuando me enteré de que había ganado el premio, me puse muy feliz. Mis compañeros del colegio Antonio Raymondi se sienten representados y me felicitan cada vez que sale una noticia”, contó.

Alberth aprovechó para invitar al público limeño a disfrutar del filme: “Amigos y amigas de Lima, vayan a ver la película Raíz este 16 de octubre para vivir esta experiencia que tuve con mi alpaca Ronaldo, mi perro Rambo y para conocer lo que se siente estar en el campo”.

Un orgullo para Ocongate y el Cusco

Finalmente, José Merma, padre de Alberth, expresó su alegría desde los estudios de RPP: “Estamos muy contentos. Queremos saludar a nuestras autoridades de Ocongate, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, donde grabamos Raíz en 2022. Invitamos a todos a verla este 15 de octubre en nuestro distrito, desde las 3 p.m.”.

Con un mensaje lleno de orgullo y amor por su tierra, el elenco de Raíz cerró la entrevista destacando el valor del cine quechua, la unión familiar y el talento que florece desde los Andes hacia el mundo.

Premios internacionales y reconocimientos de ‘Raíz’

Berlinale (Alemania)

Mención Especial del Jurado (Generation Kplus)

Seattle International Film Festival (EE. UU.)

Gran Premio del Jurado a Mejor Película Iberoamericana

Festival de Cine de Biarritz Amérique Latine (Francia)

Prix du Coup de Cœur

Festival de Cine de Zlín (República Checa)

Mención Especial – Premio Karel Zeman

Festival Internacional de Cine de Montaña de Mestia (Georgia)

Premio Eco

Festival de Cine de Lima (Perú)

Premio del Jurado a la Mejor Dirección (Competencia Latinoamericana)

SANFIC (Chile)

Mención Especial del Jurado

Locarno Film Festival (Suiza)

Selección Oficial – Open Doors / Director’s Club

Festival del Bósforo (Turquía)

Premio Especial del Jurado a Mejor Actor (Alberth Merma)

Festival Internacional de Cine de Hainan (China)

Premio a Mejor Actor (Alberth Merma)

Festival de Cine Peruano en París (Francia)

Mejor Película

Festival de Cine de Lucca (Italia)

Premio de la Crítica, Premio de las Salas de Cine y Premio Juvenil

Festival de Cine de Okinawa (Japón)

Mejor Película

FACMÉN (España)

Mención Especial

