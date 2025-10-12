Alianza Atlético vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 14 del Torneo Clausura?

Alianza Atlético vs Los Chankas EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Alianza Atlético vs Los Chankas EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Campeones del 36, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Atlético vs Los Chankas: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?



Alianza Atlético llega al partido con una racha de dos partidos ganados, dos perdidos y uno empatado. Los Chankas, en tanto, llegan al cotejo con dos victorias y tres derrotas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Los Chankas en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Atlético y Los Chankas se jugará este domingo 12 de octubre en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En España, el partido Alianza Atlético vs Los Chankas comienza a las 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Los Chankas en vivo por TV?



El partido entre Alianza Atlético vs Los Chankas se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Atlético vs Los Chankas: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Prieto; Vásquez, Villegas, Fernández, Guzmán, Benincasa; Perleche, Castro, Olmedo; Graneros y Larios.

Los Chankas: Camacho; Mogollón, González, Schmidt, Quintana; Palomino, Guivin; Takeuchi, Quiroz, Rivero; Bueno.

Alianza Atlético vs Los Chankas: últimos resultados

Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético

Alianza Atlético 0-2 Universitario

ADT 1-0 Alianza Atlético

Los Chankas

Los Chankas 2-1 Cusco FC

UTC 2-0 Los Chankas

Melgar 6-1 Los Chankas