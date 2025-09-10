Leonardo DiCaprio y Billy Zane se reencuentran a 28 años del estreno de 'Titanic'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leonardo DiCaprio y Billy Zane protagonizaron un sorpresivo reencuentro al cumplirse 28 años del estreno de Titanic. Ambos actores fueron fotografiados juntos en el avant premiere de la película One Battle After Another, protagonizada por el ganador del Oscar y dirigida por Paul Thomas Anderson.

"De regreso al barrio. Siempre es un gusto ver a mi amigo y su gran talento Leonardo DiCaprio, solo mejora con el tiempo. Un trabajo fantástico de todo el elenco bajo la siempre hábil escritura y dirección de Paul Thomas Anderson", escribió Zane en su cuenta de Instagram, junto a fotos del encuentro.

Como se recuerda, en la película sobre el hundimiento transatlántico, DiCaprio hizo el papel de Jack Dawson y Zane interpretó a Cal Hockley, el arrogante prometido de Rose DeWitt, encarnada por la actriz Kate Winslet.

No es la primera vez que los actores coinciden públicamente desde Titanic. En 2017 ya habían compartido escenario en la subasta benéfica anual de la Fundación Leonardo DiCaprio (LDF) en Francia.

Billy Zane y su increíble parecido a Marlon Brando

'Marlon Brando' regresa a la gran pantalla gracias a Waltzing With Brando, una película dirigida por Bill Fishman que aborda parte de la vida del protagonista de El padrino. La biopic, protagonizada por Billy Zane, se centra en la amistad entre Brando y el arquitecto Bernard Judge, quienes buscan desarrollar un singular proyecto a principios de los años setenta.

El actor quería construir un hogar autosustentable en una isla deshabitada, un lugar perfecto para estar lejos de Hollywood. Durante ese periodo, la leyenda del cine se encontraba rodando películas como El padrino y El último tango en París.

Además de Zane, en el reparto destacan Jon Heder, Richard Dreyfuss y Camille Razat. Sin embargo, la actuación del protagonista ya ha recibido varios elogios, en especial por el gran parecido al ícono de la pantalla grande que rechazó el Oscar.

"Quiero agradecer a todos los fans y medios que han hecho que esta divertida y refrescantemente encantadora película independiente sobre #marlonbrando —como el verdadero pionero en apoyar causas importantes entre sus icónicos papeles— conecte con su curiosidad, su profundo apoyo y su genuino cariño. Eso no se puede comprar y lo valoramos muchísimo. ¡Gracias! 🙏🏼❤️", expresó Zane en sus redes sociales.

Waltzing With Brando se proyectó en la noche de clausura del Festival de Cine de Turín de 2024, el 30 de noviembre de 2024. La película se estrenará en cines en los Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025.