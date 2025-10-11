Jim Caviezel no regresará como Jesús en la secuela de 'La Pasión de Cristo'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La secuela del drama bíblico de Mel Gibson, La Resurrección de Cristo, tiene previsto su estreno en cines en marzo de 2027. Sin embargo, Jim Caviezel no retomará su papel como Jesucristo, según confirmaron distintos medios estadounidenses.

Caviezel, de 57 años, protagonizó a Jesús en La Pasión de Cristo, estrenada en 2004. En esta nueva producción, el actor no formará parte del elenco, al igual que Monica Bellucci, quien interpretó a María Magdalena. La secuela contará con un elenco completamente nuevo, según informó Page Six.

Actualmente, La Resurrección de Cristo se encuentra en preproducción y se buscan nuevos actores para el proyecto en Roma.

La Resurrección de Cristo llegará a los cines en dos partes

El anuncio se produce después de que, en abril, Caviezel hablara en el pódcast Arroyo Grande sobre la posibilidad de retomar su papel. Comentó que "sus años extra" le generaban dudas para regresar, aunque estaba abierto a formar parte del nuevo proyecto y disfrutar más del proceso que en la película anterior.

Según IMDB, Jim Caviezel aún aparece registrado en La Resurrección de Cristo, junto con la actriz rumana Maia Morgenstern y Francesco De Vito, quienes también participaron en la película original.

Variety informó que la filmación de La Resurrección de Cristo comenzó en agosto en los estudios Cinecittà de Roma.

La secuela se dividirá en dos partes: la primera se estrenará el 26 de marzo de 2027 y la segunda el jueves 6 de mayo de 2027.

¿Qué dijo Mel Gibson sobre su película La resurrección de Cristo?

Mel Gibson habló con Joe Rogan en su pódcast, donde confirmó que La Resurrección de Cristo contará con un guion escrito hace siete años por su hermano Donal Gibson y su amigo Randall Wallace, el guionista conocido por colaborar con él en la película Corazón Valiente (1995). "Se requiere mucho tiempo porque es un viaje ácido. Nunca he leído nada igual (...) Mi hermano, Randall y yo nos unimos a esto. Así que hay algunas buenas ideas unidas, pero también hay cosas locas", dijo. Por otro lado, recalcó que La Resurrección de Cristo tratará de "evocar cosas y emociones en la gente". "Llevo mucho tiempo dándole vueltas. No va a ser fácil, va a requerir mucha planificación y no estoy del todo seguro de poder lograrlo. A decir verdad, es súper ambicioso. Pero lo intentaré porque eso es lo que hay que hacer, ¿no?, asumir el reto, ¿no?", remarcó.