Mayra Goñi regresará a EE.UU. tras ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Estoy muy triste por esto"

En una emocionante y reñida batalla culinaria de El Gran Chef Famosos, las participantes Mayra Goñi y Beatriz Martinez, conocida como 'La Herbolaria del Pueblo', no lograron superar el desafío del repechaje y se vieron obligadas a abandonar la competencia debido a sus bajas puntuaciones.

Durante cuatro episodios, las destacadas figuras del espectáculo y las redes sociales se enfrentaron a un desafío gastronómico en un intento por llegar a la final del programa de cocina. Sin embargo, su desempeño en la última gala no logró impresionar al exigente jurado compuesto por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

'La Herbolaria' obtuvo las calificaciones más bajas de la noche con sus dos creaciones culinarias, sumando un total de apenas 6 puntos en esta última fecha de competencia.

Por su parte, Mayra Goñi tampoco logró destacar en la cocina, obteniendo solo tres puntos más que Beatriz. Desafortunadamente, al ser las dos concursantes con las puntuaciones más bajas en esta emisión decisiva, tuvieron que decir adiós a la competencia.

Mayra Goñi se despide del Perú

Antes de dejar la competencia de El Gran Chef Famosos, Mayra Goñi protagonizó un emotivo momento al revelar que volvería a Estados Unidos, donde radica hace algunos años.

"Me voy feliz, pero no solo me voy de aquí (el programa), sino también de mi país, y estoy muy triste por esto", indicó antes de despedirse de sus compañeros. "Agradezco haberme ganado el cariño de todos ustedes, pero me gusta que me hayan conocido como Mayra Goñi", se sinceró.

"Les he tomado mucho cariño a ustedes, a toda la producción, son increíbles, me voy feliz, he aprendido mucho", agregó.

Por otro lado, Christian 'Loco' Wagner, Fátima Aguilar, Josi Martínez y Rocky Belmonte fueron los participantes que lograron su permanencia en la competencia.