La Semana del Cine de la Universidad de Lima culmina el sábado 20 de noviembre. | Fuente: Ulima

Noviembre es el mes de la Semana del Cine de la Universidad de Lima. La séptima edición se desarrolla del 12 al 20 de noviembre, y cuenta con 41 películas nacionales e internacionales que el público podrá disfrutar en la comodidad de su hogar o desde cualquier punto del país mediante dispositivos móviles.

Este evento ofrece una serie de conversatorios con importantes representantes de la industria, entre los que destaca un encuentro con Claudia Llosa el 19 de noviembre, a las 10 a.m. Además, se llevará a cabo un concurso de cine peruano, con 19 películas en competencia.

A continuación, te contamos más detalles de las actividades que se llevarán a cabo en la sétima Semana del Cine.

Cine del Perú y del mundo

Veinte películas extranjeras y 19 peruanas, junto con dos cortometrajes vinculados a la Cátedra Unesco, se proyectan de manera gratuita desde cualquier pantalla, para lo que el público deberá registrarse en la página http://www.semanadelcine.ulima.edu.pe.

Las películas están disponibles desde el viernes 12 de noviembre. Los cupos son limitados.

En la selección de este año participan largometrajes galardonados, como “La rueda de la fortuna y la fantasía”, Oso de Plata-Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín 2021; “Yuni”, premio Platform del Festival de Toronto 2021; “Luzzu”, premio especial del jurado en el Festival de Sundance 2021; “Luna”, premio en el Festival de Reikiavik; e “Implosión”, ganadora del Gran Premio de la Competencia Argentina en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires 2021.

Además, el sábado 20 se exhibirán los cortometrajes finalistas del concurso Corto de Boleto, que premia a las mejores propuestas audiovisuales de los estudiantes de la Universidad de Lima.

Un espacio para discutir, pensar y desarrollar el cine peruano

Claudia Llosa es una de las invitadas a la ronda de conversatorios y encuentros de la séptima edición de la Semana del Cine Ulima, en los cuales se desarrollarán temas como el cine regional, nuevas formas narrativas, el cine en pandemia, producción y difusión de largometrajes, y otros contenidos de la actualidad de esta industria.

Algunos de los expositores participantes son: Robert Julca Motta, Gustavo Gabriel Meza Vera, Sofía Velázquez Núñez, Silvana Alarcón Sánchez, Micha Vidal, Martín Rebaza Ponce de León, Héctor Gálvez, Andrés Arias, Carlos Quiroz, Manuel Eyzaguirre, Andrea Hoyos, Walter Manrique Cervantes, Yaela Gottlieb, Diego Oblitas Novoa, entre otros.

Concurso de Cine Peruano

Tras una masiva convocatoria, 19 producciones nacionales competirán por el premio a la mejor propuesta de la Semana del Cine Ulima. Los largometrajes serán evaluados por un exigente jurado, conformado por María Eugenia Ulfe, Lady Vinces y Juan Carlos Ugarelli. La cinta ganadora recibirá el premio principal de 9 mil soles.

Por otro lado, el Gran Premio del Jurado será un segundo reconocimiento de 4 mil soles.

En este concurso nacional se emitirán películas provenientes de Áncash, Arequipa, San Martín, Loreto, La Libertad, Junín y Lima.

Todas estas actividades serán de acceso gratuito para todos los interesados en desarrollar el cine en Perú. La cita arrancó el viernes 12 y termina el sábado 20 de noviembre. Para conocer todos los detalles, visite la página www.semanadelcine.com y sus redes sociales de Facebook e Instagram.



