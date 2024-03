"La innovación es posible en entornos rurales": Sonaly Tuesta ingresa al cine con 'Misión Kipi'

Sonaly Tuesta ha explorado los rincones del Perú gracias al programa Costumbres. Ahora se aventura en el cine con Misión Kipi, un documental de ficción, ya disponible en cines, que narra la historia del profesor Walter Velásquez y la primera niña robot peruana, quienes se aventuran a los lugares más remotos del país para educar a los niños y preservar el conocimiento en las comunidades.



Después de años dedicados a la ciencia y la tecnología, Velásquez se enfrenta a la distancia y la falta de conectividad durante la pandemia de la COVID-19. En respuesta, creó una robot a la que llama Kipi, que en quechua significa "paquete" o "bulto que se lleva en la espalda". Juntos emprenden una increíble aventura por diferentes paisajes de Huancavelica, llevando aprendizaje y alegría a las niñas y niños.

¿Cómo surgió la idea de Misión Kipi?

En una entrevista con RPP, Sonaly Tuesta recordó cómo conoció a Walter Velásquez en 2020, cuando diversos medios informaron sobre su labor como docente, acompañado por Kipi. "Me impactó que fuera una niña, que fuera una robot, y además dentro del contexto de las niñas y su acceso limitado a la educación. Eso me llamó poderosamente la atención y fue lo que me inspiró a contar esta historia".



"Queremos demostrar, a través del trabajo del profesor Walter, que la innovación es posible en entornos rurales. Por eso, es fundamental el enfoque de Walter, que utiliza el conocimiento local como base para el aprendizaje. En la película, queremos resaltar cómo el conocimiento de los niños, niñas, padres y la comunidad en general puede generar oportunidades de aprendizaje significativas", explicó.

¿Cómo se grabó Misión Kipi?

En una entrevista con Fernando Vivas en el programa Nunca es tarde de RPP, Sonaly Tuesta explicó que optó por el formato documental, porque quería narrar la historia de la manera más fiel posible. "No hay guion. Walter no está repitiendo algo que le hayan dicho, sino que lo vemos interactuando con los niños, como lo hace habitualmente: "No sé si me hubiera entusiasmado tanto si [Kipi] no fuera una niña".



Además, durante su participación en el programa Familia Punto Com, Walter Velásquez compartió que, a pesar de su temor inicial por no ser actor, "fue una alegría" descubrir el interés de Tuesta en llevar su historia al cine. Expresó: "¡Quién no conoce a Sonaly! Conversamos, le conté todo lo que habíamos pasado y ella, en unos meses, nos visitó en la comunidad. Así comenzó todo".

Misión Kipi inicia su paso por festivales de cine

Tras su estreno a nivel nacional, la película Misión Kipi fue seleccionada para su proyección en la edición 15 del Festival de Cine Peruano en París, que se llevará a cabo del 23 al 30 de abril. Esta obra marca el debut como directora de la documentalista Sonaly Tuesta, recordada por la conducción del programa Costumbres.



El festival sirve como una plataforma para la difusión y promoción del cine peruano en toda su diversidad, ofreciendo la oportunidad de exhibir tanto el trabajo de jóvenes cineastas como el de realizadores consagrados. Este evento se consolida aún más gracias al respaldo de profesionales franceses e internacionales, cuyo objetivo es fomentar el intercambio cinematográfico entre Francia y Perú.

