"He vivido cosas difíciles, he sufrido y he gozado": Susana Baca abrirá su corazón en su documental

Desde el museo de Susana Baca en Cañete, que pronto inaugurarán y se mostrará en el documental, la cantante nacional y su esposo Ricardo Pereira dieron detalles de lo que será este proyecto que pronto verá la luz de la mano de Del Barrio Producciones, y bajo la dirección de Michelle Alexander.

¿Por qué es necesario contar su vida? De acuerdo con la ganadora de tres premios Latin Grammy, es importante que las personas conozcan su historia. "Creo que toda mi vida es interesante porque he vivido cosas difíciles, he sufrido y he gozado estando en escenarios maravillosos, en muchas partes del mundo, regresando a mi país, cantando aquí, en Ayacucho, en Arequipa y bueno, mi vida ha sido cantar y espero entregar mi corazón en ese documental", mencionó en el programa Ampliación de Noticias, de RPP.

Asimismo, Susana Baca aseguró que el documental tendrá el peso de contar la historia de una persona que ha vivido mucho y que ha trabajado dentro y fuera del Perú; y sobre todo, "los logros que hice del poco tiempo que fui ministra de cultura". Ricardo Pereira, quien también es su mánager, se mostró emocionado por este trabajo que están haciendo ya que "juntos somos magia".

"Susana es un proceso, empezó cuando en los 80, el mundo no conocía ese Perú de la Costa, con ese sabor; siempre se mostró el mundo andino. La primera vez que Susana canta en Alemania, en 1985, el cartel mostraba a una mujer negra y fue para demostrarle al mundo y al mundo europeo que Susana es una artista moderna que lleva la música desde siempre", agregó.

El documental contará tres etapas importantes de la vida de Susana Baca: "Su negritud, ella como artista internacional y su visión del mundo". Por otro lado, Hugo Coya, productor general, está agradecido por la confianza que han tenido para confiarle el proyecto.

"Quiero agradecer a Susana y Ricardo por haber acogido y confiar en este proyecto, para poder ser el productor general de este documental. Les agradezco porque son artistas importantes. Les tengo respeto y admiración. Cañete va a ser escenario central del documental porque es su tierra, lugar donde ella se nutre y tiene esa fuerza que le ha permitido salir adelante. La casa de Susana es un lugar de puertas abiertas, en Santa Bárbara, no hay nadie que no conozca esa casa y la sienta como suya, hacen un trabajo de atender a las personas, dan clases y atienden a la comunidad", sostuvo.

¿Qué se sabe del nuevo documental sobre Susana Baca?

El documental sobre Susana Baca se realizará con la productora Del Barrio Producciones. Asimismo, Michelle Alexander anunció que Hugo Coya, expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y actual director de Del Barrio Producciones, será el responsable de la producción general del proyecto.

Del mismo modo, Ricardo Pereira, mánager y esposo de la cantante, estará a cargo de la producción ejecutiva del documental.

Cabe mencionar que el inicio de las grabaciones está previsto para abril del próximo año, con un equipo de producción nacional e internacional. El documental, que busca retratar el legado y la esencia de Susana Baca, está proyectado para estrenarse en los cines y en las plataformas de streaming el 2026.

Susana Baca junto a Michelle Alexander, directora del documental.Fuente: @ susana_baca_oficial

¿Quién es Susana Baca?

Susana Baca es una reconocida cantante y compositora peruana. Es considerada una de las artistas más importantes en Latinoamérica y máxima representante de la música afroperuana.

Siendo educadora de profesión y una asedia investigadora, también desempeñó cargos importantes como titular del Ministerio de Cultura el 2011. Además, de ser presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA.

En la actualidad, Susana Baca es la artista peruana viva más reconocida a nivel internacional ganando tres premios Grammy Latino y con más de 50 años de trayectoria. Su música ha sido un puente entre el Perú y el mundo, llevando consigo un mensaje de identidad y orgullo cultural.

