Susana Baca lanza canción dedicada al Señor de los Milagros: "No basta con asistir a su procesión"

La reconocida artista peruana y tres veces ganadora del Grammy Latino Susana Baca lanzó su nuevo tema titulado Señor de los Milagros, una propuesta musical que rinde homenaje al Cristo Morado. Aprovechando octubre, el mes dedicado a la celebración religiosa más importante del Perú, la cantante utilizó sus redes sociales para ofrecer este regalo a sus seguidores que llega acompañado de un video.

Inspirada en la devoción de miles de fieles que participan en procesión por las calles de Lima, la exministra de Cultura hizo una reflexión acerca de esta tradición.

"Cuando no heredas opulencias, tienes que abrirte camino con todas tus fuerzas, y es ahí donde recurres a todos los apoyos que te da la vida, entre los amigos que cultivas como árboles, la poesía y la libertad que cultivas como alas y fortaleza para tu corazón, y la fe del recogimiento y la oración, que cultivas como un acto de fe compartido con todos", comentó.

La cantante, impulsora de la cultura afroperuana y defensora los derechos humanos, mencionó que su canción busca transmitir "el poder de esa fe y el milagro de la vida".

"La salida a las calles del Señor de los Milagros, es todo esto, es la fe como esperanza, como ilusión, pero también como valores de ética y moral, no basta con asistir a su procesión, su fuerza es aquella de sentirse junto es con los necesitados de más vida… y así como tú y yo juntos, cantar al milagro de la vida", concluyó.

Susana Baca y su "regreso a la vida"

Como se sabe, Susana Baca pasó por un momento difícil en febrero de este año tras permanecer internada varias semanas en un hospital debido a serias complicaciones de salud. Afortunadamente pudo recuperase y volver al estudio de grabación.

"Amigos queridos, queridos todos… A los que han tenido la fe de que yo iba a mejorar y que siempre supieron que no me iría de este lugar sin pelear por los sueños soñados y además, aun en mi silencio, me llenaron de amor. He pensado tanto, tanto en todos vosotros. Ahora ya estoy en mi casita, ya estoy acá y los podré ver y saludar, pero, eso sí, por recomendación médica, no podemos aun bailar, ni beber pisco, ni rajar de la gente, excepto de la patética", publicó en sus redes sociales.

"Desde aquí, doy gracias al amor, a la ciencia y a la fe… Gracias a muchos, más que muchos, amigos, es decir a casi todos los que me escribieron e invocaron por mi salud y recuperación desde sus oraciones a Dios o a la maravillosa naturaleza desde nuestro país Perú y también desde otros lugares del mundo. Les agradezco a todos esa energía. Ya estoy de regreso a la vida… Susana Baca", agregó en su post.

