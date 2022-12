¿Qué nos dice la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior?

Como ya se ha hecho costumbre, la perpetua crisis política que sufre nuestro país opaca la difusión de una serie de documentos muy valiosos para el proceso de las políticas públicas. En este caso, ha pasado prácticamente desapercibida la publicación, en octubre pasado, de un estudio sobre las principales características sociodemográficas de los peruanos residentes en el exterior.

Lo primero a destacar es que, según data de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 3 millones 309 mil 635 connacionales residen en el extranjero, lo que supone el 10,1% de la población total del país. De ese universo, las mujeres representan el 51,9%, mientras que los hombres el 48,1%. De igual forma, es importante subrayar la juventud de nuestros migrantes, ya que el 52.4% tiene entre 15 a 39 años de edad. Por otra parte, 63,6% declara ser soltero, versus un 18,4% que señala ser casado.

Otro aspecto clave son los países y ciudades donde se concentran la mayoría de peruanos. Sobre el primer aspecto, Estados Unidos aparece como el país con la mayor cifra con 30,2% del total, lo que equivale a más de un millón de connacionales. Le siguen en ese orden, España (15,4%), Argentina (13,6%), Chile (11,8%), Italia (10,2%), Japón (3,7%) y Canadá (1,9%). Estos siete países concentran el 86,8% de la migración nacional. En relación con las ciudades, la urbe que tiene más peruanos fuera de nuestras fronteras es Buenos Aires, con 10% del total, le siguen Santiago de Chile (9.5%), Madrid (7,2%), New Jersey (4,5%), New York (4,1%) y Barcelona (3,9%).

En relación con el comparativo entre la primera encuesta del 2012 y la versión del 2022, podemos señalar que el porcentaje de peruanos residentes en el extranjero que declaró tener casa propia se incrementó de 22,3% a 29,9%, mientras los que alquilan bajaron de 66,3 a 57,8%. Otro factor importantísimo es el nivel educativo. Los peruanos que afirmaron tener estudios universitarios aumentaron de 26,3% el 2012 a 31,7% en el 2022. Por otra parte, los que dijeron tener postgrado se incrementaron de 4,7 a 19.2%, una mina de oro para un país con carencias en materia de recursos humanos.

Ahora ¿Por qué migran los peruanos? Como era de esperarse la principal razón es económica. No obstante, esta afirmación ha caído de 41,1% indicado en el 2012 a 32,7% del 2022. Por otra parte, la razón “por motivos familiares” se incrementó de 21,1 a 27,2% en el mismo lapso. Otro aspecto sumamente interesante tiene que ver con el perfil profesional de los connacionales residentes en el extranjero. De acuerdo con esta fuente, “el 31,9% se dedica a actividades profesionales y de servicios diversos (arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, docentes, etc.), el 14,9% son jefes y empleados de oficina, el 10,6% son técnicos de nivel medio…”. En este sentido, un peruano que vive fuera de nuestras fronteras gana en promedio mensual 2 mil 499 dólares americanos, siendo el ingreso de los hombres superior al de las mujeres, US $ 2 mil 801 versus US $ 2 mil 226 respectivamente.

| Fuente: Unsplash

Sobre el envío de remesas, 39,9% que respondió la encuesta, indicaron enviar remesas. El 46% del citado universo envía dinero de manera mensual. El 29,4% envía entre 101 y 200 dólares. Sobre la calidad migratoria, el 38,2% declara ser residente permanente, 27% ciudadanos del país de acogida y 16,5% está en condición irregular. Otro dato a resaltar es que el 52,3% de los hijos y el 47,7% de las hijas de peruanos en el extranjero tienen la nacionalidad peruana.

Finalmente, en relación con cómo ven los migrantes el futuro de su país de origen, predomina la incertidumbre y el pesimismo. 37,5% no sabe y el 25,5% vislumbra un futuro peor. 13,1% ve una situación igual y 23,9% una mejor. En concordancia, 51,2% de los nacionales en el extranjero manifestaron no estar interesados en ahorrar o invertir en el Perú.

A manera de conclusión podemos señalar dos puntos relevantes. El primero es que la migración peruana cada vez es más femenina, joven y con buena educación. Es necesario hacer los mejores esfuerzos para involucrar a dichos recursos humanos en el desarrollo de su país de origen. Segundo, estos estudios son un instrumento clave para enfrentar de mejor manera la vergonzosa xenofobia que ha aparecido en nuestro país en los últimos años.

