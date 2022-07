Brindando apoyo en la oficina

Los últimos meses, e incluso años, han estado plagados de noticias difíciles que afectaban al mundo. Entre la pandemia, la inflación que elevaba los precios de los bienes diarios, la guerra entre Rusia y Ucrania, las noticias diarias y tristes sobre nuestro país, hacían que guardáramos un sabor amargo en la boca que difícilmente se aliviaba. A menudo, como líderes, no sabemos qué decir frente a estas noticias, por lo que recurrimos al silencio. Sin embargo, permanecer en silencio en nuestro entorno podría crear una percepción en nuestro equipo de que no nos interesa realmente lo que sucede, lo que finalmente podría impactar negativamente en la confianza. Pero lo más importante es que las personas tenemos la necesidad de expresarnos, de comunicar nuestros miedos, nuestras ideas, ya que de lo contrario estos podrían afectar nuestra salud mental y nuestro rendimiento laboral.

| Fuente: Unsplash

Lo ideal sería crear una cultura de escucha abierta, sin embargo, esto es un proceso que toma tiempo y paciencia. El promover que nuestros colaboradores puedan hablar de sus opiniones personales sobre la actualidad y sobre sus dificultades requiere que empiecen por que puedan hablar de aquello que no les resulte incómodo. Temas triviales sobre cómo les fue el fin de semana prueban un buen comienzo para que más adelante puedan expresar sobre aquello que les resulta en una carga en su desempeño laboral. Es importante, asimismo, que creemos espacios que promuevan el compartir nuestros pensamientos e ideas, ya sea a través de un foro promovido por correo, por espacios dedicados durante la semana o de manera individual con nosotros. Una política de puerta abierta ayuda a reducir el estrés laboral, pues comunica a la organización que la comunicación es considerada como una prioridad y no solamente un juego de palabras que forman parte de la política de la empresa. Aunque las noticias sean difíciles de digerir y el día a día parezca plagado de estas malas nuevas, como líderes podemos optar por no callar al respecto y responder con comunicación.

