A propósito de los 50 años “The dark side of the moon”

Muchas veces hemos visto la película documental "Pink Floyd Live at Pompeii" (1971). Una obra de enorme interés en el proceso creativo de los Floyd y en el devenir del rock progresivo. Este film logró plasmar en un claro concepto audiovisual la experiencia psicodélica de los primeros años de esta banda inglesa y creó, junto con el Meddle (1971) las bases para el futuro de la misma; futuro en el que clásico The Dark Side Of The Moon (1973) se presenta como el resultado más consistente de tal proceso.

Siempre hemos pensado que el The Dark Side Of The Moon - sin duda, una composición notable, condujo a Pink Floyd a un callejón sin salida. Pues les obligó ser una banda de rock experimental cuando tal opción no tenía cabida en su proyección futura. Así, Wish You Are Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), siendo obras realizadas con oficio y talento, trataron de superar el mito psicodélico y vanguardista del periodo 1967-73. Creemos, como muchos, que los discos mencionados poseen canciones hermosas y entrañables, incluso los que grabaron como trio tras la salida de Waters en 1987 y 1994. Sin embargo, a veces nos preguntamos qué hubiera pasado si Pink Floyd se hubiese separado tras el The Dark Side Of The Moon.

La experimentación en el rock tuvo un efecto contradictorio. Por un lado, se produjeron obras que en un contexto académico musical se observaron superadas. La mayoría de los compositores de la segunda posguerra llagaron a ser bastante más experimentales, mucho más atrevidos que cualquier grupo de rock o de rock progresivo. Sólo pensemos en las contribuciones de a Xenakis, Berio, Boulez, Maderna, Stockhausen, Kegel, Ligeti, etc., para darnos cuenta del grado de innovación sonora de los años cincuenta y sesenta. Por otro lado, debido a los escasos conocimientos musicales de la mayoría de los consumidores, los experimentos en el rock solían ser sobredimensionados. Así se llegó a creer que tal o cual grupo o solista fueron los inventores de determinado estilo. ¿Cuántos habrán creído que los Floyd fueron los inventores del caos sonoro controlado? Pienso que muchos. Por eso, en parte, se explica la leyenda.

Sin embargo, creemos que la propuesta de los Floyd de aquellos años fue importante. Gracias a la enorme popularidad que llegó a tener esta banda, mucho supieron que era posible concebir otro tipo de sonoridades. Pink Floyd llevó a la "cultura Pop" la experimentación musical, masificó lo que desde 1920 se estaba haciendo en el ámbito académico y que tras la postvanguardias (serialismo, aleatoriedad, electrocástica, minimalismo, etc.) se radicalizó. Ciertamente, hubo otros grupos que hicieron lo mismo (The Beatles, Moddy Blues, Curved Air, Tangerine Dream, Cam, etc). Pero quizá Pink Floyd fue la banda que más contribuciones realizó, probablemente sin querer, a la popularización de la música contemporánea. Por esa razón y otras, volver a revisar su catálogo de obras resulta muy interesante.

