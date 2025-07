Joseph Campos dice que habrá un cambio de fiscal en investigación contra Mateo Castañeda tras disposición del Poder Judicial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial declaró fundada la medida cautelar que interpuso la defensa de Mateo Castañeda contra el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) por el caso ‘Waykis en las Sombras’.

Joseph Campos, abogado de Mateo Castañeda, explicó qué implica esta decisión de la Sala Judicial. Al respecto, el letrado detalló que habrá un cambio de fiscal, por lo que Carlos Ordaya ya no estará a cargo de la investigación que se le sigue a su representado, teniendo como precedente el caso de Arsenio Oré.

“La regla de Arsenio Oré es clara, lo que nosotros hicimos son dos pretensiones: suspender la investigación y, segundo, excluirlo de la investigación. Y lo que ha declarado la sala es tutelar la exclusión de la investigación porque considera que existe absoluta certeza respecto a la aplicación de la regla de Arsenio Oré que propuso el Tribunal Constitucional”, explicó.

“Vamos a pedirle a Eficcop, que eso ya lo hará el abogado penalista del doctor Castañeda, y lo que va a hacer es cambiar simplemente a otro fiscal. Se tendrán que revisar las actuaciones […] que ha estado desarrollando este equipo que ciertamente se encuentra dentro del grupo de fiscales cuestionados”, acotó.

En esa misma línea, Campos aclaró que, pese a que habrá un cambio del equipo fiscal, la investigación en contra de Castañeda continuará. Asimismo, acotó que ello también conllevará a “cambiar al juez de tutela” y “una serie de consecuencias de orden investigatorio”.

“Lo que ocurrió en el caso de Arsenio Oré, como en el caso de Mateo Castañeda, es que hay un fiscal, Domingo Pérez en el caso de Arsenio Oré y [Carlos] Ordaya en el caso de Mateo Castañeda, que dijeron que los abogados estaban interviniendo, interfiriendo, neutralizando, [ese] fue el verbo que utilizó la investigación por parte de Mateo Castañeda. Ese hecho [se] convierte en un problema de objetividad del fiscal. De tal manera que, esta decisión no contribuye a ningún tipo de impunidad, sino que se investigue por alguien que no tiene un problema o un interés en la causa. […] Esencialmente, la investigación se mantiene respecto al doctor Mateo Castañeda, sino que ya no lo hará el fiscal Ordaya”, explicó.

“En el caso de Nicanor Boluarte, se mantienen los términos como están”

Asimismo, Joseph Campos aclaró que la medida dispuesta por el Poder Judicial solo alcanza a Castañeda. En el caso de Nicanor Boluarte, quien también está implicado en el caso ‘Waykis en las Sombras’, la investigación se mantendrá con los mismos términos.

“En el caso de Nicanor Boluarte, todavía se mantienen los términos como están. […] Entonces, en el caso de Nicanor Boluarte, estamos buscando una defensa diferente [que] en su momento también tendremos que presentarla porque ya está en el Tribunal Constitucional y se refiere esencialmente a la afectación al principio de imparcialidad del juez [Richard Concepción] Carhuancho”, concluyó.