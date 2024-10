Creativita Cine estrena película “Un nuevo ritmo” en Cineplanet La Molina

El film “Un nuevo ritmo” es el octavo proyecto Creativita Cine de los colegios Villa Cáritas y San Pedro. Las últimas funciones serán el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre en Cineplanet La Molina.

Durante fines de febrero del 2024, mientras muchos jóvenes disfrutaban de la playa y las vacaciones de verano, un grupo de alumnos del proyecto Creativita Cine de los colegios Villa Cáritas y San Pedro (VCSP) se preparaba para la grabación de la película “Un nuevo ritmo”.

Para estos jóvenes de último año escolar, realizar este film fue una renuncia. “Cuando todo el mundo estaba en la playa, estábamos reunidos en el directorio del colegio San Pedro hasta las 7 p.m., repasando el guion con el director, el guionista y el editor”, explica Marcelo Rodríguez, profesor y productor general del film.

“Les dejamos claro cuál es el propósito de este proyecto. Nadie lo está haciendo para hacerse famoso. Ni vamos a ganar plata. Solo queremos contar esta historia y enriquecer a las personas con esta mirada. El corazón del proyecto son los chicos y el rodaje tiene que ser una experiencia inolvidable para ellos”, explica Rodríguez.

“Un nuevo ritmo” fue escrita durante pandemia por un grupo de alumnos de la promoción 2020, como un reflejo de lo que les tocó enfrentar. “Es el octavo proyecto de Creativita Cine de nuestros colegios, un proyecto que crece en calidad y en alcance”, precisó Rodríguez, jefe del departamento de cultura del VCSP.

La trama: Ricky es un joven músico y compositor de último año del colegio que está en la cresta de la ola y, de la nada, le ocurre un accidente que trastoca todos sus planes. Además, recibe un diagnóstico incierto, pues la película no plantea si el protagonista vuelve a caminar.

“El primer paso o camino para reconciliarte es aceptar que hay una herida, algo que está mal. Laura le enseña un camino de reconciliación con su propia situación. A Ricky se le quitó la movilidad de las piernas, pero sigue siendo musico, tiene voz, tiene manos, tiene su guitarra para componer música y cantar”, explica Rodríguez.

Miqueas Mendoza, protagonista de la película, destaca cómo la personalidad de Ricky cambia completamente después del accidente. “Empieza a valorar el cariño de sus padres, tiene amistades nuevas que ven en él, más allá que un simple reguetonero que se cree lo máximo, alguien que sabe componer música”, explicó.

“Lo importante es valorar las cosas que tienes. No necesitas que te pase algo para valorar lo que tienes. Ricky no era como antes, por la discapacidad. Es algo que escapa de sus manos, que no puede controlar y tiene que aceptar, para luego sacar provecho de eso”, comenta Mendoza, alumno y protagonista del film.

Detrás de cámara

El director del film es Luis Alonso Castañeda, exalumno del San Pedro, quien ha dirigido los ocho cortos de Creativita Cine desde el 2015. Marcelo Soria, también exalumno del San Pedro, es el segundo asistente de dirección. El actor Bernardo Scerpella, otro exalumno del San Pedro, es director de actores y el músico Carlos Eduardo Arce, exalumno del colegio, se encargó de toda la musicalización.

“Tienes un grupo de chicos actores motivadísimos que han ensayado y llegan a este set. Por otro lado, hay un equipo audiovisual de más de 40 personas, profesionales en formación, sobre todo los asistentes”, comenta Rodríguez, quien destacó la alianza con la Universidad de Lima y Cineplanet.

“Miqueas hizo un buen trabajo actoral, pero no canta. La voz la grabó Gabriel Herrera, exalumno de promoción 2020. Gabriel originalmente iba a hacer el personaje de Ricky, pero el proyecto se canceló por la pandemia”, explica el productor general de la película.

En el elenco participan los actores reconocidos como Fiorella Rodríguez, Rossana Fernández-Maldonado y David Villanueva. Además, esta película tiene un alcance solidario: conectar con la misión del colegio “La alegría en el Señor”, que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad física.

El film “Un nuevo ritmo” se proyectará este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre en Cineplanet La Molina. Podrás adquirir tus entradas a través de Joinus en este enlace: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-un-nuevo-ritmo-65368