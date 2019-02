¡Feliz cumpleaños! La serie anime de Dragon Ball fue estrenada en la cadena de televisión japonesa Fuji TV el 26 de febrero de 1986, ¡hace 33 años! En Perú, por otro lado, no sería estrenada hasta el año 1996 en Panamericana televisión con una curiosa versión de doblaje titulada “Zero y el Dragón Mágico” para luego encontrar un hogar en el canal 4, donde continuaría su emisión hasta el año 2001 con Dragon Ball GT.

“Zero y el Dragón Mágico” y su curioso doblaje donde Gokú se llamaba “Zero”, Krillin tenía el curioso nombre de “Cachito” y Yamcha se hacía llamar “Zedaki”, transmitió sus primeros 60 capítulos. Posteriormente, la casa de doblaje mexicana Intertrack, que se encargaría de doblar el resto de la serie hasta su finalización, todos los cambios de nombres fueron corregidos a los que conocemos el día de hoy, salvo por un par de casos; por ejemplo, los nombres del “Maestro Roshi” (Kame Sen’nin) y “Ox Satán” (Gyumao) son remanentes de “Zero y el Dragon Mágico”.

Dragon Ball comenzó como una serie predominantemente humorística basada en la fábula de “Viaje al oeste” protagonizada por el dios mono Sun Wukong, de quién Son Gokú recibe el nombre. Posteriormente se convirtió en el paradigma de todo lo que una serie shōnen debería aspirar a ser y su influencia se siente fuertemente en series modernas como Seven Deadly Sins, One Punch Man o One Piece.

El estreno de Dragon Ball en el Perú

Nuestro país pasaba por el comienzo del segundo gobierno de Alberto Fujimori y Nubeluz ya se encontraba en el ocaso de su éxito. Además, a finales de ese año nuestro país pasó un difícil momento cuando catorce miembros del MRTA tomaron por asalto la residencia del embajador de Japón y pusieron los ojos del mundo en lo que posteriormente sería una de las mejores operaciones de rescate en la historia. Todo esto mientras Dragon Ball comenzaba a emitirse en el canal 5, ¿recuerdas algo de esa época en tu vida?

Sobre Dragon Ball

Dragon Ball Super conectará posteriormente con Dragon Ball Super: Broly, la última película de la franquicia que es todo un éxito de taquilla en el mundo. La producción nos narra la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un saiyayin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe saiyajin. Revisa nuestra crítica aquí.

