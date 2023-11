Creador de ‘Attack on Titan’ (Shingeki no Kyojin) explica por qué el anime no tuvo un final feliz

Luego de 10 años de la emisión de su primer capítulo, Attack on Titan, también conocido como Shingeki no Kyojin, llegó a su capítulo final este sábado.

El final de la serie, para bien o para mal, fue en gran medida el mismo que el final extendido del manga con algunos pequeños cambios, por lo que las personas que leyeron el manga y las personas que solo vieron el anime probablemente tendrán reacciones similares a su conclusión.

Pero ¿qué dijo el creador de la saga al respecto?

La opinión de Hajime Isayama sobre el final de Attack on Titan

En esa nota de despedida de la serie, Isayama le brindó las impresiones sobre el final a The New York Times.

"Supongo que podría haber habido un final en el que fuera un final feliz y la guerra terminara y todo estuviera bien y excelente. Supongo que eso podría haber sido posible. Al mismo tiempo, el fin de la lucha y el fin de la contienda en sí parece un poco tonto", refirió.

Para él, “no es creíble” que haya un final feliz para estas aventuras. “Simplemente no es plausible en el mundo en el que vivimos ahora. Y por eso, tristemente, tuve que renunciar a ese tipo de final feliz".

Attack on Titan comenzó a publicarse en septiembre de 2009 y se desarrolla en un mundo ficticio en el que los seres humanos están al borde de la extinción y viven en ciudades amuralladas para protegerse de los titanes, unas gigantescas criaturas humanoides que devoran personas.

El protagonista principal, Eren Yeager, es un adolescente cegado por la venganza que se enrola en el ejército con el fin de destruir a los titanes por arrasar su ciudad y devorar a su madre.

El manga se convirtió en un fenómeno de masas y forma parte del selecto grupo de menos de veinte series que superan los 100 millones de copias vendidas globalmente, sumando versión física y digital. Se ha publicado en 21 países y territorios, y distribuido en unos 180.

El manga fue adaptado en 2013 a la animación en una serie que ha terminado teniendo cuatro temporadas y en 2015 se estrenaron dos largometrajes de acción real y una miniserie.

Spoilers: así terminó

A pesar de que se detuvo The Rumbling y de que Eren fue asesinado, el final de Attack on Titan no fue particularmente feliz para los ex miembros del Survey Corps, ni para el mundo en general.

Como se revela en el epílogo del programa, una banda de jaegeristas (aquellos leales a la causa de Eren) se levantaron y formaron una milicia para proteger a Eldia, comenzando una vez más el ciclo de conflicto que Eren se propuso detener.

Esto se ve reforzado por los créditos finales, que muestran la tumba de Eren sobre Shingashina. Con el paso de los años, la tecnología se desarrolla, al igual que la guerra, que finalmente culmina décadas (o tal vez siglos) después con una explosión nuclear que aparentemente acaba con gran parte de la civilización.