Alonso Cueto: "Mario Vargas Llosa es el intelectual con vida que más ha influido en la sociedad"

Durante una entrevista con RPP, el escritor y periodista abordó algunas de las obras más sobresalientes de Mario Vargas Llosa y destacó su continua lucha por generar el cambio.

En ocasión del cumpleaños número 88 de Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, Alonso Cueto compartió sus reflexiones sobre la obra del destacado escritor peruano y su impacto en nuestra sociedad. "Actualmente, no hay otro intelectual que haya tenido una influencia tan grande en hechos fundamentales", afirmó en una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP.



Después de analizar la novela Le dedico mi silencio, la última obra de ficción anunciada por Vargas Llosa, Cueto resaltó la similitud entre el personaje Lalo Molcino y Alberto Fernández, conocido como El Poeta de La ciudad y los perros, quienes comparten la misma convicción de transformar el mundo a través de la protesta. "Esto viene de la tradición francesa, que [Vargas Llosa] aprendió de Sartre, , donde el intelectual no solo escribe, sino que también es un actor en la sociedad", explicó.



En ese sentido, Alonso Cueto identificó el mismo espíritu en Vargas Llosa, al describirlo como "el intelectual con vida que más ha influido en la sociedad". "No hay un intelectual ahora en el mundo que haya tenido una influencia tan grande en hechos fundamentales (...) Esa es la idea que él ha mantenido, la idea del intelectual como alguien, que interpreta, que recoge y que ofrece la voz de la sociedad", agregó en conversación con Fernando Carvallo.

