Chef peruano lanza el libro 'Manual del Ceviche' para difundir la receta tradicional de nuestro plato bandera en Brasil

La tarde de hoy, 1 de julio, el chef peruano Marco Espinoza, quien reside en Brasil desde hace 16 años, presentará en Río de Janeiro el libro ‘Manual del ceviche’, publicación que busca difundir la receta tradicional de nuestro platillo bandera en tierras extranjeras.

“El libro contiene 26 recetas de ceviches. Hemos incluido algunos postres tradicionales y algunos drinks con alcohol y sin alcohol tradicionales, como la chicha, el pisco sour, el chilcano, los picarones, los suspiros en la parte que no tiene que ver con el ceviche. […] La idea del libro es mostrar una receta tradicional porque, como en todos lados, siempre encontramos diversas preparaciones de ceviches. Esto [el libro] es como se hace en el Perú, esa es la idea del manual”, expresó Espinoza en diálogo con RPP.

Asimismo, el chef nacional señaló que en Brasil cuentan con “buena materia prima” para realizar el platillo en estas tierras; sin embargo, los insumos presentan algunas variaciones.

“Tenemos buenos limones [en Brasil], [aunque], en realidad, no llega a ser tan aromático como el peruano, pero se consigue un buen limón. Es muy consumido el culantro que en algunas partes del mundo no es tan apreciado. Tenemos una buena cebolla roja y los pescados. Tenemos desde perico, mero, lenguado, entonces da para preparar un buen ceviche”, acotó.

¿Cómo reemplazan el camote y el choclo?

Al ser consultado sobre como logran reemplazar estos insumos claves en el ceviche, Marco Espinoza indicó que algunos agricultores pequeños siembran camote y, en el caso del choclo, utilizan el famoso maíz amarillo.

“Hoy en día pequeños agricultores comenzaron a sembrar y a cosechar el camote, que acá le dicen batata 12. que sería el camote naranja nuestro. No es tan dulce, de aspecto es muy similar, pero no llega al dulzor de nuestro camote. Y el maíz blanco definitivamente no es posible conseguirlo en Brasil, hasta donde yo sé, y optamos por el maíz amarillo, el tradicional maíz verde que le dicen aquí”, concluyó.