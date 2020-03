Max Brooks, autor de "Guerra Mundial Z", sabía que tarde o temprano la humanidad enfrentaría una nueva pandemia. | Fuente: Paramount

Max Brooks -autor del libro "Guerra Mundial Z" que luego fue llevada al cine bajo el mismo nombre- no será médico; pero tiene ciertos conocimientos sobre pandemias por su obra más famosa. En ella, un virus infecta a la población y acaba causando una lucha por la supervivencia entre humanos y zombies.

Brooks es uno de los escritores de distopías apocalípticas más reconocidos de la actualidad gracias a la adaptación de su novela que tuvo a Brad Pitt de protagonista. Ahora, a causa de la pandemia de coronavirus, su historia vuelve a estar en la palestra. El escritor explicó que no se siente como un profeta ni un adivino, pero que sí sabía al escribir el libro que tarde o temprano habría una gran e inevitable pandemia.

"Lo que está ocurriendo ahora no es tanto una cuestión de predicción, sino una historia que se repite", explicó el escritor en una entrevista con SyFy Wire. "No me propuse predecir nada cuando escribí 'Guerra Mundial Z'. Solo estaba dibujando sobre la historia. Mi investigación de plagas pasadas dictaminó cómo se propagaría mi virus zombie ficticio", apuntó.

"Desafortunadamente, como estudiante de historia, he aprendido que esta tiende a repetirse. Así que, aquí estamos nuevamente", añadió acerca de su investigación sobre plagas y las similitudes que presentan el contagio real de coronavirus y el virus zombie de la cinta protagonizada por Brad Pitt.

Desde la Peste Negra a la gripe española, pasando por la epidemia de SARS a inicios de los 2000, la humanidad se ha enfrentado a muchas epidemias y plagas. Otros autores como Robert Kirkman y George A. Romero han explorado historias en las que la humanidad se enfrentaban a un virus incontrolable, analizando cómo reaccionaría la sociedad ante la pandemia y demostrando que no estamos preparados para algo así.

Max Brooks también explicó que está "triste" porque haya tantas similitudes entre su obra y la vida real, y que autores como Romero idearon la "fórmula del zombie moderno" como una alegoría de cómo las pandemias pueden ser controladas. Pero en la vida real, pese a las medidas de aislamiento de los gobiernos y las recomendaciones de los médicos, nadie sabe a ciencia cierta cuándo logrará controlarse la pandemia de coronavirus. (Europa Press)