El cómic "The Walking Dead" se despide después de 16 años de publicación. | Fuente: IMAGE COMICS

Puede que el universo de "The Walking Dead" continúe su expansión televisiva ─con una tercera serie─ pero en los cómics llegó a su fin. Sí, sorpresivamente la historieta de zombis anunció que su número 193, a publicarse este 3 de julio en EE.UU, será el último.



El creador Robert Kirkman lo confirmó a través de un ensayo en el que explica porque no preparó a sus seguidores para este desenlace. Como fan, el odia saber qué sucederá ya sea en una película, serie o historieta. "Este es el fin de 'The Walking Dead'. Se acabó...", recalcó sobre la historia enfocada en Rick Grimes y su hijo Carl, quienes sobreviven al apocalipsis zombi, y que llegó a la televisión en el 2010.

"Seguro que tienen millones de preguntas [...] Apostaría que algunos de ustedes están molestos y los entiendo. ¿Por qué no lo anunciamos para que los fans se preparen? Personalmente...odio saber qué sucederá después. Odio que puedan sentir cuando se acercan al final de un libro o una novela gráfica", explicó Kirkman sobre el desenlace del cómic cuyo primer número se publicó en el 2003.

Quitarle la esencia de la sorpresa que, para él, es fundamental en "The Walking Dead" hubiera ido en contra del "alma" de la historia. "No saber quién morirá o cómo ha sido esencial para el éxito de esta historia [...] Se sentía mal y contra su propia naturaleza no hacer el mismo final tan sorprendente como todas las demás grandes muertes", agregó.

Robert Kirkman explicó que los principales puntos argumentales del desenlace los había definido en el 2015. Mientras se planteaba cómo expandir la historia del cómic, se dio cuenta que no se sentía correcto y consideraba las ideas como un "relleno". "Mientras más buscaba a qué lugares nuevos ir, más claro me resultaba que la historia necesitaba terminar", apuntó.

El universo de "The Walking Dead" se expande con una tercera serie que se estrenará en el 2020. | Fuente: FOX Premium

PRESENTE EN LA TV Y CINE



Aunque el cómic llegó a su fin, la cadena AMC, que actualmente emite las series "The Walking Dead" y "Fear the Walking Dead", lanzará un tercer formato relacionado con los zombis más famosos de la televisión.



El nuevo drama, aún sin título oficial, se desarrollará en el mismo universo de personajes que las otras dos series y se lanzará en 2020. La serie girará en torno a dos jóvenes protagonistas y la primera temporada tendrá 10 episodios.

Además, AMC planea rodar varias películas protagonizadas por el británico Andrew Lincoln quien, hasta la novena temporada, formó parte de "The Walking Dead".



Lincoln, que se despidió en noviembre de la serie de zombis, retomará su icónico papel de Rick Grimes en varios proyectos que contarán con guiones de Scott Gimple. Se espera que la primera película se comience a rodar este año.