Coronel Carlos Freyfe sobre Mario Vargas Llosa y la vida militar en sus novelas: “Es un orgullo para nosotros”

Carlos Enrique Freyre es autor de varias obras sobre Mario Vargas Llosa. | Fuente: RPP / Andina

Carlos Enrique Freyre, escritor y coronel del Ejército, se refirió a la vida militar en las novelas de Mario Vargas Llosa, entre ellas su clásico La ciudad y los perros, en el programa especial de RPP por los 89 años del nobel de literatura: El mundo de Vargas Llosa.

Al respecto, el también autor de varias novelas sobre el escritor manifestó que “en las instituciones armadas”, se lee a Mario Vargas Llosa “como cualquier otro peruano”. Es más, indicó que él y sus colegas se sienten “identificados” con algunos pasajes de sus libros que están inspirados en la vida militar.

“Las instituciones armadas, en el Ejército en particular, se reconoce fácilmente en las obras donde se toca la temática militar, se lee con mucho reconocimiento, uno se identifica. Yo no he estado en colegio militar, pero si en la escuela militar, pero hay pasajes de la novela (La ciudad y los perros) en la que evidentemente tengo un nivel de identificación, por ejemplo, en el hecho de escribir cartas, yo también lo hacía en algún momento. […] Yo pienso que se lee con la misma admiración y orgullo”, indicó.

Asimismo, el militar manifestó que, en la actualidad, el nobel aún sigue siendo materia de conversación en las clases de las escuelas militares.

“Me parece que la obra (La ciudad y los perros) siempre ha sido bien recibida, como en todo siempre genera críticas, comentarios, pero siempre está presente. De hecho, siempre se habla de Mario en clase de una u otra manera, […] es un orgullo para nosotros”, acotó.

La ciudad y los perros

Carlos Enrique Freyre se refirió a la influencia del paso de Vargas Llosa por el colegio Leoncio Prado para escribir su célebre novela La ciudad y los perros. En ese sentido, destacó el personaje del teniente ‘Gamboa’.

“Lo primero que me llama la atención es que a pesar de que hay muy poco tiempo, estamos hablando de dos años en un colegio de interno, en un colegio de formación militar, que tampoco tenía demasiados años de creado. En ese instante, va a marcar mucho su obra y los personajes van a trascender bastante. Desde el ‘jaguar’, el ‘esclavo’, el poeta y el caso del teniente ‘Gamboa’. Para mí, es un tema bastante importante porque cuando uno se fija solamente en el teniente ‘Gamboa’ como personaje, encuentra que es el reflejo del oficial perfecto. ‘Gamboa’ representa un teniente cuyas características siempre son alabadas de una otra manera dentro de la obra”, explicó.