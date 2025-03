"El compromiso cívico de Mario Vargas Llosa con el Perú está lo suficientemente probado", asegura Pedro Cateriano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Creo que tiene malas relaciones con los partidos de izquierda y de derecha que no respetan el orden democrático", dijo Cateriano | Fuente: RPP

Luego de la presentación de su nuevo libro, Vargas Llosa. Su otra gran pasión, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano reflexionó sobre la actividad política del Premio Nobel de Literatura y precisó que está más que probado su compromiso con el Perú.

"Yo creo que ha tenido y tiene malas relaciones con los partidos de izquierda y partidos de derecha que no respetan el orden democrático y constitucional, que no sustentan sus idearios en la cultura de la libertad y, por lo tanto, no defienden la vigencia de los derechos humanos, que es una tarea incomprendida de Mario Vargas Llosa que a lo largo de los años ha sido consecuente, porque no hay democracia sin respeto a los derechos humanos", dijo en el programa especial El Mundo de Vargas Llosa de RPP.

"Creo que el compromiso cívico de Mario con el Perú está lo suficientemente probado. Y todas estas campañas de guerra sucia, de demolición durante la dictadura de Fujimori y Montesinos se han desvirtuado precisamente a través de sus actos. ¿Quién impidió que llegara a la presidencia en la República? Alan García. Y él pidió luego, años después, el voto por García, tapándonos la nariz. Ello, cuando enfrentó Ollanta Humala, porque en ese momento Humala representaba el chavismo", manifestó.

Asimismo, Cateriano remarcó que parte del compromiso de Vargas Llosa con la política nacional se ve reflejado en las últimas elecciones, donde, tras ser por años crítico del fujimorismo, pidió el voto por Keiko Fujimori al considerarla el mal menor.

"Luego, en esas últimas elecciones, que fueron realmente trágicas para la democracia peruana, pero en ese momento el mal menor fue Keiko Fujimori. Quien planteó iniciativas golpistas, que iba con un partido marxista-leninista que públicamente reiteró su admiración por la Revolución Cubana, Vargas Llosa nuevamente con su honestidad intelectual pidió el voto por Keiko Fujimori. Estas son demostraciones de que no ha sido ni es un odiador, sino un peruano ejemplar, comprometido cívicamente", aseveró.

"Yo destacaría su honestidad"

En otro momento, Cateriano saludó la honestidad de Vargas Llosa a la hora de decir lo que piensa y lo que considera necesario para la mejora del país. Además, destacó su trabajo arduo y prolífico en el ámbito intelectual.

"En primer lugar, yo destacaría su honestidad. Así como ha sido honesto en transmitir su manera de pensar, sus ideas a lo largo del tiempo; cuando fue candidato, no usó la mentira. Y creo que en ese sentido es un ejemplo para la democracia. El débil sistema democrático, el caos en el que nos encontramos, o la anarquía, es consecuencia del uso permanente de la mentira de parte de aquellos que han ocupado la Presidencia de la República. Y si hay algo que destacar en Vargas Llosa es su honestidad también para transmitir lo que en ese momento él consideraba era necesario para detener la hiperinflación, el ajuste o el shock, y un programa de gobierno trabajado con seriedad", mencionó.

"(En Princeton), lo que impresiona es que uno constata cómo trabajó. En esa época no existía computadora, escribía las novelas a mano, luego las tipeaba y luego las corregía. Es decir, Vargas Llosa llegó a donde llegó como consecuencia del esfuerzo, del trabajo. Y de otro lado uno ve, aprecia, que hay mucho por trabajar. Por ejemplo, el archivo referido de Uchuraccay daría para un libro o más", culminó.