El escritor y periodista Daniel Alarcón es uno de los 25 seleccionados en el MacArthur Genius Award 2021. | Fuente: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

El escritor y periodista peruano Daniel Alarcón fue elegido como uno de los 25 ganadores de la MacArthur Fellow 2021 —también conocido como MacArthur Genius Award 2021—, uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos.

Creado por la Fundación MacArthur, este galardón se otorga cada año a alrededor de 20 personas con el fin de reconocer la creatividad en su trabajo. Pueden recibirla músicos, científicos, profesores, escritores y emprendedores, y consiste en una beca de US$ 625 000 que se reparte a lo largo de cinco años.

Así, sobre Daniel Alarcón, la Fundación resaltó que su labor "explora los lazos sociales, culturales y lingüísticos que conectan a las personas en América Latina y en las comunidades de habla hispana de todo el continente americano".

"Su talento narrativo —en inglés y español, ficción y no ficción, en medios impresos y sonoros— describe vidas particulares y aborda temas poco investigados sobre el telón de fondo de las fuerzas geopolíticas e históricas que dan forma a la situación en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica", destacó.

La trayectoria de Daniel Alarcón

Daniel Alarcón debutó como escritor de ficción en la revista estadounidense The New Yorker, donde publicó en el 2003 su cuento "Ciudad de payasos". Además, ha publicado crónicas en las revistas Etiqueta Negra, Harper’s Magazine, Granta, The New York Times Magazine, entre otras.

Es autor de dos libros de cuentos ("Guerra a la luz de las velas" y "El rey siempre está por encima del pueblo") y dos novelas ("Radio Ciudad Perdida" y "De noche andamos en círculos"). También publicó la novela gráfica "Ciudad de payasos" y un libro de crónicas, titulado "La balada de Rocky Rontal".

En el 2011, cofundó Radio Ambulante, podcast narrativo en español desde donde cuenta historias latinoamericanas. Años después, en 2020 y junto con su equipo, estrenó El hilo, podcast que contextualiza la noticia más relevantes de la semana en Latinoamérica.

"Pensé que mi trabajo en Radio Ambulante, por ser en español, era invisible para reconocimientos como este. No puedo explicar el orgullo que siento, como escritor y periodista, pero también como inmigrante y latino", dijo Daniel Alarcón a la plataforma Radio Ambulante al enterarse del premio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.