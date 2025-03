Defensa de Humala confía en que será absuelto e insiste que no hay pruebas firmes de aportes irregulares a su campañas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, afirmó este miércoles que el Ministerio Público no tiene pruebas firmes que sustenten los supuestos aportes irregulares que habría recibido su patrocinado durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El letrado se pronunció así después de que el expresidente y su esposa, Nadine Heredia, afrontaran ayer, martes, la fase final de su juicio por la presunta comisión de lavado de activos, en el marco del caso denominado ‘Odebrecht’.

En Ampliación de Noticias, Pedraza dijo que la Fiscalía solo se basa en el testimonio de Jorge Simoes Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, para sustentar que, supuestamente, el exmandatario recibió 3 millones de dólares de parte de la constructora brasileña para su campaña de 2011.

La defensa legal de Humala Tasso insistió en que Barata es un “personaje solitario”, dado que, mencionó, su testimonio no ha sido ratificado por otros directivos de la compañía.

“Barata es un solitario personaje que imputa, porque ni Marcelo Odebrecht ratifica su conocimiento respecto a la entrega del dinero, ni Gilberto Silva, que era un hombre importantísimo en Odebrecht que conducía la famosa Caja 2, no sabe si se entregó o no se entregó dinero. No sabe qué es OH, de manera tal que no existe un solo testimonio brasileño que corrobore la versión de Barata…”, declaró.

“Eso de que es un proceso emblemático, lucha contra la corrupción y los poderosos es un San Benito que la Fiscalía lo expresa para generar corriente de opinión favorable. Aquí el tema es procesal”, agregó.

Dejando de lado la campaña de 2011, Pedraza señaló que tampoco hay “testimonio, ni documento directo o indirecto”, presentado por la Fiscalía, que acredite que el fallecido expresidente venezolanos, Hugo Chávez, financió la campaña de Humala en el año 2006.

“El fiscal repite que por versión del expresidente Kuczynski se habría confirmado ese dato. Pero Kuczynski ha dicho que nunca había dinero, que todo fue comentarios políticos, que nunca le informaron nada oficialmente, que todo fue a nivel de chisme político. Lo mismo dijo Toledo. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho algo que vincule 2006 con Chávez. Sin embargo, la Fiscalía insiste en citar como testimonio de cargo a PPK, a Toledo…”, alegó.

Defensa legal estima un fallo favorable el próximo 8 de abril

Consultado por cuál cree que será la decisión del colegiado, que el próximo 8 de abril dará a conocer un adelanto del fallo, el letrado estimó que tanto su cliente como los demás imputados serán “absueltos” del proceso, dado que “hay indicios desconectados” que no trazan una línea sólida para argumentar que Humala Tasso recibió los aportes ilícitos.

“¿Es posible con los indicios hacer una línea de tiempo y suponer razonablemente que Humala recibió dinero? La verdad es que no. Por tanto, a partir del tema probatorio, lo razonable es suponer que el señor Humala y todos los demás procesados sean absueltos…”, apuntó.

Asimismo, el letrado contó que Humala Tasso se encuentra “bien”, pero preocupado por el próximo anuncio del juzgado, mientras que su esposa, Nadina, está con “problemas de salud desde hace mucho tiempo”.

Por este caso, la Fiscalía pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años de cárcel para Nadine Heredia, así como penas de prisión efectiva para los demás implicados, además de la liquidación y disolución del Partido Nacionalista Peruano.

De acuerdo con la Fiscalía, Humala Tasso y sus coacusados habrían recibido dinero ilícito de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña presidencial del 2011, así como del régimen venezolano, por disposición de Hugo Chávez, en el 2006.

Cabe precisar que el exjefe de Estado tiene tres procesos pendientes por los casos Gasoducto Sur Peruano, Club de la Construcción y Centro de Convenciones de Lima.